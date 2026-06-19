Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Rodzice narzekają na liczbę dni wolnych od szkoły. „Tego nie da się opanować bez wsparcia dziadków”
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz na rok szkolny 2026/2027. Rodzice już zastanawiają się, jak zapewnić dzieciom opiekę w dni, w których nie pójdą do szkoły. Polski uczeń chodzi do szkoły 179 dni w roku, czyli o osiem dni mniej niż średnia krajów OECD. We Włoszech uczniowie spędzają w szkole nawet 200 dni w roku.
Uczniowie w Polsce mają o wiele więcej dni wolnych niż ich rówieśnicy za granicą. Fot. GlobalStock/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda opublikowany przez resort edukacji kalendarz roku szkolnego 2026/2027.
- Jakie problemy mają rodzice w Polsce, kiedy ich dzieci nie mają lekcji.
- Jak sytuacja polskich uczniów wygląda na tle ich rówieśników z innych krajów.