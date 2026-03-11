Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach

O tym, że Biedronka chce wejść na słowacki rynek, z mieszkającą nieopodal Bratysławy Janą rozmawialiśmy po raz pierwszy jesienią 2024 r. Ta perspektywa bardzo ją ucieszyła – tym bardziej że dyskonty zdążyła już dobrze poznać i polubić podczas częstych wizyt w Polsce. Fakt, że przez Miloslavov, gdzie powstał pierwszy sklep Biedronki, codziennie jeździ do pracy, czynił z niej wręcz wymarzoną klientkę sieci.

Co dziś, rok po uruchomieniu dyskontów, myśli o słowackiej Biedronce?

– Uwielbiam lody, które tam mają. Od czasu do czasu wysyłam po nie syna – mówi Jana.

Docenia też biedronkowe promocje, przede wszystkim pięcio- i dziesięcioeuroowe vouchery, które można dostać przy większych zakupach. Mimo to trudno powiedzieć, by była częstą klientką sieci. Wejście Biedronki na Słowację nie zmieniło znacząco codziennych nawyków zakupowych Jany i jej rodziny. W podobnej sytuacji – jeśli wierzyć słowackim mediom – znajduje się duża część tamtejszych konsumentów.

Surowe oceny eksperckie

„Wielkie oczekiwania i zero efektu na Słowacji? Biedronka jak dotąd nie zmieniła znacząco rynku” – pisze popularny portal Aktuality.sk, podsumowując pierwszy rok działalności dyskontów.

Ľubomír Drahovský, analityk ds. handlu, którego cytuje portal, uważa, że sieć na razie nie spełniła oczekiwań, jakie w niej pokładano.

„Start Biedronki na Słowacji – zwłaszcza w zestawieniu z jej wielką kampanią reklamową – okazał się rozczarowaniem. Nie tylko zresztą dla konsumentów. Sieć po prostu »rozpłynęła się« w istniejącej konkurencji rynkowej” – ocenia ekspert.

Według niego sieć nie wpłynęła znacząco na poziom cen żywności na Słowacji. Weszła z hasłem „niskie ceny każdego dnia”, ale faktycznie w wielu przypadkach są one porównywalne z ofertą konkurencji.

Ľubomír Drahovský dość krytycznie ocenia także układ sklepów. Jak twierdzi, dla części klientów może on być mniej intuicyjny niż w innych sieciach.

Niekonwencjonalna strategia

Portal zwraca jednak uwagę, że Biedronka wybrała dość nietypową strategię rozwoju – sklepy otwiera głównie w mniejszych miejscowościach, a nie w dużych miastach.

Faktycznie większość z 15 funkcjonujących dziś placówek znajduje się w miejscowościach liczących kilka, najwyżej kilkanaście tysięcy mieszkańców. Największym słowackim miastem, w którym działa obecnie Biedronka, jest niespełna 40-tysięczny Zwoleń w środkowej części kraju.

Czynne we wszystkie niedziele Wszystkie słowackie sklepy Biedronki są otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 7–21 oraz w każdą niedzielę w godzinach 8–20.

Ľubomír Drahovský tłumaczy, że w takich miastach konkurencja jest mniejsza, a koszty otwarcia sklepu – niższe. Jednocześnie zauważa, że nowy gracz ma trudniej, ponieważ najatrakcyjniejsze lokalizacje w dużych miastach są już zajęte przez konkurencję.

Zdaniem analityka może to spowolnić tempo rozwoju sieci i utrudnić realizację ambitnych planów ekspansji.

Ambitne plany rozwoju

A plany są duże. Biedronka chce mieć na koniec 2026 r. na Słowacji około 50 placówek.

Na razie jednak w tym roku nie uruchomiono jeszcze żadnego nowego sklepu. Firma przygotowuje się natomiast do otwarcia ośmiu kolejnych, w tym pierwszego w mieście będącym stolicą kraju – czyli odpowiednikiem polskiego województwa. Chodzi o liczącą około 80 tys. mieszkańców Żylinę, czwarte co do wielkości miasto na Słowacji.

Jak pierwszy rok działalności na słowackim rynku podsumowuje sama firma?

Bartosz Ciuruś, dyrektor operacyjny w Biedronce Slovensko, podkreśla, że sieć konsekwentnie realizuje strategię przyjętą przed wejściem na rynek.

– Za nasze największe osiągnięcie uważamy pomyślne ugruntowanie naszej marki na rynku oraz stopniową ekspansję sieci sklepów w różnych regionach Słowacji – deklaruje menedżer.

Dodaje, że przed otwarciem pierwszych placówek firma szczegółowo analizowała zachowania zakupowe słowackich konsumentów.

Stosunek ceny do jakości

– Pomogły nam w tym również zakupy dokonywane przez nich w Polsce, dzięki czemu dokładnie wiedzieliśmy, które produkty są popularne. Dlatego bardzo cieszy nas pozytywna reakcja klientów. Słowacy szczególnie docenili połączenie korzystnych cen, wysokiej jakości produktów własnej marki oraz przejrzystego układu sklepów – mówi Bartosz Ciuruś, odnosząc się do zarzutów słowackiego analityka.

Jak dodaje, zaskoczyła go otwartość klientów na nowe produkty, w tym marki własne Biedronki.

– Jednocześnie potwierdziło się, że słowaccy klienci są bardzo wrażliwi na stosunek ceny do jakości. Kładą też duży nacisk na świeżość – zwłaszcza w przypadku pieczywa, owoców i warzyw oraz mięsa – mówi dyrektor.

Cele, jakie firma wyznaczyła sobie na najbliższe lata, uważa za ambitne, ale realistyczne.

Dodajmy, że z okazji pierwszej rocznicy obecności na Słowacji firma uruchomiła także aplikację Biedronki. Stało się to szybciej, niż początkowo zapowiadano – wcześniej deklarowano bowiem, że aplikacja pojawi się dopiero w ciągu dwóch lat od wejścia na rynek.