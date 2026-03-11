Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
Rok temu w Miloslavovie nieopodal Bratysławy ruszył pierwszy sklep Biedronki na Słowacji. Obecnie tamtejsza sieć liczy 15 placówek. Fot. Biedronka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak roczną obecność Biedronki na Słowacji oceniają tamtejsi klienci, eksperci i sama firma.
- Jaką strategię ekspansji przyjęła dyskontowa sieć na słowackim rynku.
- Jakie są plany Biedronki dotyczące rozwoju słowackiej sieci w tym roku.