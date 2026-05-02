Rosja offline, czyli jak Putin buduje cyfrowy mur berliński
Odcinanie mobilnego internetu stało się w Rosji zjawiskiem powszechnym. W sieci panoszy się cenzura. Rosjanie, aby jej unikać, jako komunikatorów używają m.in. aplikacji Apple Photos, a nawet… inteligentnych podajników karmy dla zwierząt domowych.
02.05.2026, 08:00
Wyłączanie mobilnego internetu od kilku tygodni jest zjawiskiem powszechnym nie tylko na prowincji, ale również w Petersburgu i Moskwie. Fot. Contributor/Getty Images.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak i od kiedy putinowska Rosja stopniowo buduje system kontroli internetu.
- W jaki sposób blokady i ograniczenia wpływają na codzienne życie Rosjan.
- Co Kreml oferuje obywatelom FR w miejsce „złych” zachodnich platform i komunikatorów.