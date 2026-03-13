Kategoria artykułu: Newsy
Rosyjska wojna hybrydowa z Polską nabiera tempa. Setki ataków, dziesiątki szpiegów i prowokacji
Polska od ponad dekady pozostaje jednym z głównych celów rosyjskiej wojny hybrydowej. Liczba incydentów wyraźnie wzrosła po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. – wynika z raportu Defence24.
13.03.2026, 04:11
Raport opiera się na danych z ABW, prokuratury i pochodzących od międzynarodowych partnerów NATO. Pokazuje, że Rosja traktuje Polskę jako strategiczny „poligon testowy” odporności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są główne cele rosyjskich ataków hybrydowych na Polskę.
- Kto najczęściej je wykonuje.
- Jakie rekomendacje dla władz formułują eksperci Defence24.