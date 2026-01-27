Kategorie artykułu: Newsy Świat
Rosyjska wolta Botswany. Ambasada, diamenty i metale ziem rzadkich
W dniach 3-4 stycznia 2026 r. minister spraw zagranicznych Botswany Phenyo Butale ogłosił plany otwarcia ambasady w Moskwie i zaprosił rosyjskich inwestorów do udziału w rozwoju sektora metali ziem rzadkich oraz branży diamentów.
27.01.2026, 04:30
Diamenty stanowią około 80 proc. eksportu Botswany i jedną trzecią dochodów państwa, ale branża doświadcza poważnych problemów strukturalnych. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Botswana zwraca się ku Rosji.
- Co ma do zaoferowania Botswana w globalnej rywalizacji surowcowej.
- W jaki sposób współpraca z Rosją wpisuje się w szerszą grę geopolityczną wokół Afryki i sankcji.