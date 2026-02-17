Kategoria artykułu: Świat
Rusza Ramadan. Czy może na nim zarobić polski sektor spożywczy?
Dziś rozpoczął się muzułmański Ramadan. Paradoksalnie trzydziestodniowy post jest okresem wzrostu konsumpcji, co stwarza szansę dla polskich eksporterów żywności. Firmy powinny zacząć działać natychmiast.
17.02.2026, 03:45
Podczas ramadanu konsumpcja w krajach muzułmańskich rośnie o 50-100 proc. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega miesiąc Ramadan.
- Jak Ramadan wpływa na konsumpcję i import.
- Jak szukać klientów w krajach muzułmańskich.