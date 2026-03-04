Kategoria artykułu: Biznes
Fundacje rodzinne do poprawki? Przedsiębiorcy zgłosili prawie 400 uwag
Po niemal trzech latach obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych ruszają konsultacje zmian w prawie. Fundatorzy, przedsiębiorcy i ich doradcy będą mieli okazję przedstawić swoje uwagi, a tych mają już blisko 400. Sprawdziliśmy, jakie są ich najważniejsze postulaty.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przedsiębiorcy oceniają trzy lata obowiązywania przepisów o fundacji rodzinnej.
- Jakie zmiany zostaną zgłoszone podczas konsultacji z przedstawicielami resortu rozwoju? Które przepisy budzą obecnie największe wątpliwości.
- Czy głównym problemem funkcjonowania fundacji rodzinnych są przepisy podatkowe, czy żmudne formalności i kwestie organizacyjne.