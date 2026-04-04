Kategoria artykułu: Świat
Rwanda. Kraj zaprojektowany na nowo
Czy Rwanda to afrykański Singapur, czy raczej jeden z najbardziej ambitnych projektów państwowych współczesnej Afryki?
04.04.2026, 08:00
Musanze, miasto u podnóża Gór Wirunga – brama do Parku Narodowego Wulkanów. Fot. Autor
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Rwanda po ludobójstwie zbudowała państwo oparte na kontroli, porządku i szybkim rozwoju.
- Dlaczego język, urbanistyka i nawet krajobraz są elementem polityki państwa.
- Czy stolica Kigali naprawdę może stać się „afrykańskim Singapurem”.