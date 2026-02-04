Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
Afryka pozostaje rynkiem ogromnych możliwości, ale i wysokiego ryzyka. Rosnąca liczba konsumentów idzie tam w parze z niestabilnością prawną i problemami z płatnościami. Dlatego kluczową rolę w ekspansji polskich firm odgrywa BGK, który tylko do 2030 r. chce przeznaczyć ponad miliard dolarów na wsparcie eksportu i inwestycji. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie wnioski płyną z analizy SWOT dla prowadzenia biznesu w Afryce.
- Jakimi instrumentami BGK wspiera polskie firmy.
- Jakie projekty udało się dotychczas zrealizować w Afryce dzięki wsparciu BGK.