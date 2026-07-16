Rząd sprawdza, jak Prawo i Sprawiedliwość wydawało pieniądze. „Nieprawidłowości na kwotę 120 mld zł”
Festyny przed wyborami, dotacja dla zaprzyjaźnionej spółki czy tworzenie regulacji pod „konkretną sprawę”. Resort finansów przyjrzał się wydatkom publicznym w latach 2020-2023. Nieprawidłowości dotyczą 120 mld zł wydanych środków.
Resort finansów przyjrzał się wydatkom publicznym w latach 2020-2023. Nieprawidłowości dotyczą 120 mld zł wydanych środków. Audytem objęto 166 urzędów, państwowych spółek i instytucji. Na zdjęciu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Fot. PAP/Leszek Szymański
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są wyniki kontroli wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023.
- Jaka była skala nieprawidłowości wykrytych w audytach.
- Jak KAS uzasadnia potrzebę przeprowadzenia takich kontroli.