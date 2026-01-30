Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Rządowego zakazu telefonów w polskich szkołach nie będzie. Ewentualne ograniczenie nadal w rękach dyrektorów
Kiedy kolejne kraje wprowadzają zakaz używania telefonów w szkołach, rząd Donalda Tuska nie planuje takiego kroku. MEN pracuje nad zmianami w prawie oświatowym, które pozwolą szkołom skuteczniej egzekwować ewentualne ograniczenia.
30.01.2026, 05:30
Rząd nie wprowadzi zakazu smartfonów w polskich szkołach. Fot. PAP/Lech Muszyński
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie działania w kwestii obecności smartfonów w szkołach i dlaczego planuje MEN.
- Co badania mówią na temat zakazu telefonów w szkołach.
- Które państwa zakazały korzystania ze smartfonów w szkołach.