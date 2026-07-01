Kategorie artykułu: Biznes Polityka
MEN chce wydać 190 mln zł na e-dziennik. „To gwarancja chaosu w szkołach"
Ministerstwo Edukacji Narodowej chce uruchomić pilotaż państwowego dziennika elektronicznego już w nadchodzącym roku szkolnym. Branża IT przekonuje, że państwo nie powinno jednocześnie ustalać reguł rynku i na nim konkurować. Wskazuje też, że projekt ma rozwiązać problem, który... nie istnieje.
01.07.2026, 05:15
Ministra edukacji Barbara Nowacka chce wprowadzić państwowy e-dziennik, choć w szkołach od lat funkcjonują już podobne rozwiązania. Branża wytyka błędy w projekcie. Fot. PAP/Marcin Bielecki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dziś szkoły korzystają z dzienników elektronicznych.
- Co zakłada projekt państwowego e-dziennika.
- Dlaczego projekt spotkał się z krytyką branży IT.