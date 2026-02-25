Kategorie artykułu: Społeczeństwo Sport Świat
Sąd uznał „zużycie organizmu”. Precedensowa renta dla byłego piłkarza Athletic Club
W wieku zaledwie 33 lat Mikel San José zakończył piłkarską karierę z powodów zdrowotnych. Wieloletni zawodnik Athletic Club od młodych lat zmagał się z chronicznym bólem kręgosłupa, który ostatecznie doprowadził do przyznania mu dożywotniej renty.
25.02.2026, 04:15
Mikel San Jose, piłkarz Athletic Club, świętuje gola w meczu Ligi Europy przeciwko AZ Alkmaar na stadionie San Mamés. Fot. Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images Europe
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Mikel San José musiał przedwcześnie zakończyć karierę w wieku zaledwie 33 lat.
- Co sprawiło, że otrzymał dożywotnią rentę.
- Jakiej przygody życia doświadczył przed laty w ukochanym klubie.