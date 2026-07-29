Kategorie artykułu: Lifestyle Społeczeństwo
Sądy zaczynają karać piratów drogowych jak zabójców. Prędkość jak narkotyk, auto jak nabita broń
20 lat dla Łukasza Żaka, 15 dla Dawida F. Dwa rekordowe wyroki w jednym miesiącu. To zła wiadomość dla sprawców najbardziej tragicznych wypadków. Odtąd ich kary mogą być liczone nie w latach, lecz w dekadach.
29.07.2026, 04:57
Dlaczego prędkość działa jak narkotyk i bywa groźna niczym odbezpieczona broń. Fot. KPP Cieszyn, KMP Bielsko
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki wyrok Łukasz Żak usłyszałby 15 lat temu, a jaki 10 lat temu.
- Dlaczego prędkość działa jak narkotyk i bywa groźna niczym odbezpieczona broń.
- Gdzie i kiedy zabójcy drogowi bywają skazywani na dożywocie.