Widmo strajku nad Samsungiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów, smartfonów, laptopów i serwerów AI.
20.05.2026, 15:11
Pod koniec kwietnia 2026 r. członkowie związków zawodowych w Samsung Electronics zorganizowali protest ostrzegawczy przed należącą do firmy fabryką półprzewodników. Na 21 maja zapowiadają 18-dniowy strajk generalny, który może przynieść koncernowi straty sięgające dziesiątek miliardów dolarów. Szacunki wahają się od 20 do ponad 60 mld dolarów strat prognozowanych. Fot. Han Myung-Gu / EPA / PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego pracownicy Samsunga grożą największym strajkiem w historii firmy i czego się domagają.
- Jak rząd Korei Południowej i sądy próbują zablokować albo ograniczyć protest.
- Jakie globalne konsekwencje dla łańcuchów dostaw i cen elektroniki może mieć 18-dniowy przestój produkcji.