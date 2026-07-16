Kategoria artykułu: Świat
Sankcje wobec Rosji: UE znów zakładnikiem jednomyślności.
UE po raz kolejny przekonała się, że największym przeciwnikiem nowych sankcji wobec Rosji nie jest dziś Kreml, lecz interesy państw członkowskich. Austria domaga się rekompensaty za miliardowe straty Raiffeisen Bank International, Grecja walczy o swoje interesy związane z rosyjskim LNG, a Unia Europejska nie może uzgodnić 21. pakietu restrykcji wobec Moskwy.
16.07.2026, 17:13
Austria domaga się mechanizmu rekompensaty za przejęcie rosyjskich aktywów banku Raiffeisen w Rosji. Chodzi o około 2,44 mld euro, które – zdaniem austriackiego rządu – zostały bezprawnie odebrane RBI przez rosyjski wymiar sprawiedliwości po wycofaniu się banku z Rosji pod naciskiem UE. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Austria i Grecja są przeciwne 21. pakietowi sankcji UE na Rosję.
- Jakie jest stanowisko Francji.
- Co UE chce zawrzeć w 21. pakiecie sankcji na Rosję?