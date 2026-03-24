Saudyjski trop – dlaczego Cristiano Ronaldo zainwestował w UD Almería?

Transakcja stała się możliwa po przejęciu andaluzyjskiego klubu przez saudyjskiego inwestora Mohameda Al-Khereijiego. Ronaldo uznał, że będzie współtworzył ten projekt przez swoją spółkę CR7 Sports Investments. Za pośrednictwem tego podmiotu koordynuje coraz szerszą działalność biznesową w świecie sportu.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

Mimo że Portugalczyk pisze jeden z ostatnich rozdziałów w karierze piłkarskiej na Półwyspie Arabskim, wiele wskazuje, że Hiszpania jest krajem, który darzy sentymentem. Trudno się temu dziwić, zważywszy, że niegdyś spędził dziewięć bardzo udanych lat w Primera División jako ważne ogniwo Realu Madryt. Zdobył dwa mistrzostwa kraju i cztery razy triumfował w Champions League. Dziś coraz śmielej buduje swoją pozycję jako inwestor w międzynarodowym sporcie.

Cristiano Ronaldo all seasons at Real Madrid:



2009/10: 35 games, 33 goals & 11 assists

2010/11: 54 games, 53 goals & 18 assists

2011/12: 55 games, 60 goals & 15 assists

2012/13: 55 games, 55 goals & 13 assists

2013/14: 47 games, 51 goals & 17 assists

2014/15: 54 games, 61 goals… pic.twitter.com/XHXCut0ldW — CristianoXtra (@CristianoXtra_) March 5, 2026

Saudyjskie relacje i kulisy inwestycji

Wejście Ronaldo do struktury właścicielskiej Almerii absolutnie nie było dziełem przypadku. Portugalczyk utrzymuje bliskie relacje z Mohamedem Al-Khereijim, właścicielem SMC Group. Według doniesień medialnych odegrał kluczową rolę w transferze słynnego zawodnika do Al-Nassr zimą 2022 r. Wtedy rozstawał się w niemiłej atmosferze z Manchesterem United i nieoczekiwanie podjął wyzwanie na Bliskim Wschodzie.

The UD Almería social media boom is real. 📈🔥



Since Cristiano Ronaldo acquired 25% of the club last week, Almería have gained 2.6M new followers — now the 5th most followed Spanish club on Instagram. 🐐😎#Football #UDAlmeria #CristianoRonaldo pic.twitter.com/sdiZIgs4ll — Sportskeeda Football (@skworldfootball) March 5, 2026

Jak podkreśla andaluzyjski dziennikarz Javier Góngora Robles, dla lokalnych mediów inwestycja jednego z piłkarzy wszech czasów nie była niczym zdumiewającym.

– Jeśli chodzi o media, nie było to zaskoczenie, natomiast dla kibiców już tak. Gdy obecny właściciel Mohamed Al-Khereiji odkupił klub od Turkiego Al-Sheikha, kilka godzin po ogłoszeniu transakcji pojawiły się przecieki, że Cristiano Ronaldo może wkrótce dołączyć do grona właścicieli. Al-Khereiji utrzymuje z nim bardzo bliskie relacje i miał znaczny wpływ na jego transfer do Al-Nassr zimą 2022 r. – mówi dziennikarz Diario de Almería.

Bliskowschodni kapitał miał spory wpływ na posunięcie słynnego piłkarza.

Despite a Cristiano Ronaldo brace, Al-Nassr LOSE to Spanish second division side Almería 🤯❌ pic.twitter.com/p7EfS8MMub — OneFootball (@OneFootball) August 10, 2025

– Cristiano, jako globalny ambasador saudyjskiej piłki, rozgrywał również mecze towarzyskie z Almerią w 2024 i 2025 r. Almería jest symbolem inwestycji Arabii Saudyjskiej w hiszpański futbol, a Ronaldo najważniejszą postacią futbolu arabskiego na świecie. Prędzej czy później ta współpraca musiała się zmaterializować – ocenia Javier Góngora Robles.

Projekt z ambicjami

Według Javiera Góngory Roblesa Almería to jeden z najbardziej ambitnych projektów piłkarskich w Hiszpanii poza wielką trójką (Real Madryt, FC Barcelona i Atlético Madryt).

– W klub inwestuje się duże środki, a przed nim stoją poważne wyzwania: budowa nowego ośrodka treningowego, modernizacja stadionu i powrót do Primera División. To projekt bardzo interesujący dla inwestorów – podkreśla dziennikarz.

I dodaje, dlaczego Cristiano chce rozpocząć inwestowanie w futbol.

– Chce przygotowywać się do życia po zakończeniu kariery. Już wcześniej kupił 15 proc. udziałów w Al-Nassr. Almería, dzięki jego koneksjom w Arabii Saudyjskiej, była świetną okazją.

Ekscentryczny właściciel i epizod z Messim

Zanim klub przejął Mohamed Al-Khereiji, jego właścicielem był wpływowy saudyjski polityk i biznesmen Turki Al-Sheikh – doradca następcy saudyjskiego tronu Mohammeda bin Salmana.

Al-Sheikh słynie z rozmachu i zamiłowania do spektakularnych gestów. Gdy kupił Almerię w 2019 r. za około 20 mln euro, natychmiast zaczął inwestować w klub – zarówno sportowo, jak i marketingowo. Jednym z jego pomysłów była loteria dla kibiców posiadających karnety sezonowe. Do wygrania było dwanaście samochodów marki Audi. Javier Góngora Robles podkreśla, że był kluczową postacią w rozwoju sportu na Bliskim Wschodzie (odpowiadał za Riyadh Season, czyli coroczny, wielomiesięczny festiwal rozrywki, kultury i sportu, organizowany w Rijadzie). Uratował Almerię przed upadkiem w 2019 r. Sprawił, że klub osiągnął znaczący postęp zarówno pod względem sprzedaży zawodników (Darwin Núñez, Luis Suárez, Umar Sadiq, Marc Pubill, El Bilal Touré), jak i na boisku (awans do LaLiga).

Pan w środku to Leo Messi. Pan na lewo do Nasser Al-Khelaifi 🇶🇦 (właściciel PSG). Pan na prawo to Turki Al-Sheikh 🇸🇦 - szef General Authority for Entertainment, saudyjskiej organizacji odpowiadającej za wszystko co "rozrywkowe". Ważna postać, bliski współpracownik MBS. pic.twitter.com/TKxPNw4Ske — Mieszko Rajkiewicz (@m_rajkiewicz) January 19, 2023

Gdy reprezentacja Argentyny rozgrywała w Arabii Saudyjskiej mecz z Brazylią, Al-Sheikh zaprosił sześciu Argentyńczyków do swojej posiadłości, by razem z nimi obejrzeć spotkanie Elche – Almeria. Leo Messiemu towarzyszyli m.in. Paulo Dybala i Sergio Aguero. Sam Al-Sheikh to postać nietuzinkowa – swego czasu powierzono mu nadzór nad saudyjskim Generalnym Urzędem ds. Rozrywki. Zdobył też rozgłos z tego powodu, że pisał wiersze i teksty piosenek. Dał się poznać jako człowiek-orkiestra, który może produkować programy telewizyjne i organizować koncerty.

Słodko-gorzka historia Luisa Suáreza

W historii andaluzyjskiego klubu nie brakowało też dramatycznych sportowych momentów. Jednym z nich był mecz z października 2024 r., który na długo zapamiętał kolumbijski napastnik Luis Suárez. Ówczesny snajper Almerii, który obecnie broni barw Sportingu Lizbona, przeżywał wtedy prawdopodobnie najlepsze chwile swojej kariery. W zaledwie pięć minut i 23 sekundy zdobył hat-tricka, trzeciego najszybszego w historii ligi.

Almeria duo Largie Ramazani and Luis Suárez picked up a hat trick of goals and assists in six minutes:



41’—Ramazani ➡️ Suárez ⚽

44’—Ramazani ➡️ Suárez ⚽

46’—Ramazani ➡️ Suárez ⚽



🤯 pic.twitter.com/yR13SydPUo — B/R Football (@brfootball) October 1, 2023

To jednak był dopiero początek niezwykłego scenariusza. W drugiej połowie gospodarze roztrwonili to prowadzenie. Pod koniec spotkania, przy stanie 3:2 dla Almerii, Suárez w niegroźnej sytuacji doznał poważnej kontuzji. Przy próbie strzału upadł na murawę i długo nie był w stanie się podnieść. Z boiska został zniesiony przez lekarzy, a następnie karetką przewieziony do szpitala. Scena, która zaczęła się jak piłkarska bajka, zakończyła się dramatem.

Klub, który promuje napastników

Almería, która nigdy nie była uznawana za fabrykę talentów, na przestrzeni lat wypromowała jednak kilku napastników, którzy z czasem stali się rozpoznawalni wśród piłkarskich kibiców w Europie. Najgłośniejszym przykładem pozostaje Darwin Núñez, dla którego występy w Andaluzji były pierwszym poważnym wyzwaniem w europejskim futbolu. Urugwajczyk po udanym sezonie trafił do Benfiki, a później powędrował na Anfield, by zdobywać bramki dla Liverpoolu.

Warto wspomnieć także choćby o Sergio Arribasie, urodzonym w 2001 r. Ten dobrze zapowiadający się wychowanek Realu Madryt (gracz ukształtowany w szkółce La Fabrica), w sierpniu 2023 r. przeszedł do UD Almeria. Choć ten ofensywny pomocnik miewał przebłyski w LaLiga, nie rzucił nikogo na kolana swoimi występami. Jednak w Segunda Division radzi sobie świetnie, w klasyfikacji kanadyjskiej (gole i asysty) przekroczył już 20 w tym sezonie.

Najboleśniejsza porażka i filozof futbolu

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii klubu była również druzgocąca porażka 0:8 z FC Barcelona w sezonie 2010/2011. Trenerem Almerii był wówczas ekscentryczny szkoleniowiec Juanma Lillo – jeden z najbardziej oryginalnych myślicieli futbolu. Lillo słynął z filozoficznego podejścia do gry i zwykł mawiać, chociażby, że drużyny są „istotami kontekstowymi”.

Nie tylko fanom Arsenalu ku pocieszeniu serc cytat z mistrza i współpracownika Guardioli (Artety poniekąd też), Juanmy Lillo. Dla mnie jeden z najważniejszych, credo. Więcej w „Świetle bramki”, skąd przeklejam fragment. pic.twitter.com/ef9tJjXVJK — Michał Okoński (@michalokonski) May 20, 2024

Jego idee fascynowały młodego wówczas trenera Pepa Guardiolę. Przypomnijmy, że w 2005 r., u schyłku kariery piłkarskiej, Katalończyk poleciał nawet do Meksyku, gdzie Lillo prowadził drużynę Dorados de Sinaloa. Został zawodnikiem tego zespołu, bo miał jasny cel: obserwować jego pracę i uczyć się trenerskiego warsztatu. Kilka lat później los zetknął obu w lidze hiszpańskiej – Barcelona Guardioli, jako się rzekło, rozbiła Almerię Lillo aż 8:0. Paradoksalnie, mimo tej kompromitującej porażki, ich relacja przetrwała. W kolejnych latach Lillo pracował już jako asystent Guardioli w Manchesterze City.

Ronaldo – miliarder budujący sportowe imperium

Cristiano Ronaldo był pierwszym piłkarzem w historii, który osiągnął status miliardera. Ten ogromny kapitał pozwala mu inwestować w kolejne projekty sportowe – od klubów piłkarskich po nowe przedsięwzięcia w świecie sportów walki.

Cristiano Ronaldo has become the first billionaire footballer, according to @business 💰 pic.twitter.com/DE4hEAzy91 — B/R Football (@brfootball) October 8, 2025

W czerwcu 2025 r., przedłużając kontrakt z Al-Nassr, Portugalczyk został właścicielem 15 proc. udziałów klubu z Rijadu. Ich wartość brytyjski dziennik „The Sun” szacował na około 33 mln funtów. Kilka miesięcy później Ronaldo wszedł także do świata MMA, nawiązując współpracę z niepokonanym mistrzem UFC w wadze lekkiej Ilią Topurią. Przypomnijmy, że Portugalczyk został współwłaścicielem federacji mieszanych sztuk walki WOWfc.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in - discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

Chociaż CR7 wciąż gra w piłkę, to myśli już, by za jakiś czas realizować się na płaszczyźnie biznesowej. Chce zainwestować w sport na najwyższym poziomie.

Miniwywiad Ronaldo pod wpływem inwestorów z Bliskiego Wschodu? XYZ: Dlaczego Cristiano Ronaldo zdecydował się zainwestować akurat w drugoligową Almeríę? Moderator konta Newsy.Sportu na portalu X: Decyzja o inwestycji w Almeríę może wynikać z kilku czynników. Przede wszystkim klub z Andaluzji od kilku lat funkcjonuje w modelu finansowym opartym na zagranicznym kapitale i ma ambitne plany rozwoju – zarówno sportowego, jak i infrastrukturalnego. Dla Ronaldo może to być atrakcyjna okazja do wejścia w świat właścicielski futbolu przy stosunkowo niskim koszcie niż w przypadku największych europejskich klubów. Jaki wpływ na jego decyzję mógł mieć bliskowschodni kapitał w Andaluzji? Nie bez znaczenia może być wpływ środowiska inwestorów z Bliskiego Wschodu. Ronaldo od kilku lat gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie zbudował liczne relacje biznesowe. Kapitał z tego regionu coraz mocniej zaznacza swoją obecność w europejskiej piłce, a Andaluzja – w tym Almería – jest jednym z miejsc, gdzie takie inwestycje już wcześniej się pojawiały. Dla Portugalczyka może to być element szerszej strategii budowania własnego portfela inwestycyjnego w futbolu. Dlaczego ta decyzja zszokowała część opinii publicznej? Sama informacja wywołała pewne zaskoczenie, głównie dlatego, że wielu obserwatorów spodziewało się, iż Ronaldo – jeśli zdecyduje się na inwestycję w klub – wybierze bardziej rozpoznawalną markę lub zespół z jednej z czołowych lig. Tymczasem to klub z mniejszą globalną rozpoznawalnością, który w ostatnich latach balansował między pierwszą a drugą ligą hiszpańską. Vinícius Júnior w 2025 r. przejął drugoligowca z przedmieść Lizbony, klub FC Alverca, który jest beniaminkiem portugalskiej ekstraklasy. Z drugiej strony rzeczywiście w świecie futbolu coraz częściej zdarza się, że byli lub aktywni piłkarze inwestują w mniejsze kluby z potencjałem wzrostu. Takie projekty pozwalają nie tylko rozwijać działalność biznesową, ale również budować własną markę właścicielską w piłce nożnej już w trakcie kariery sportowej.