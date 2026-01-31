Kategoria artykułu: Polityka
Schyłek Polski 2050. O szklanym suficie małych ugrupowań
Styczeń w polskiej polityce zapamiętamy przede wszystkim z powodu narastającego chaosu wokół Polski 2050 oraz serii publicznych sporów jej przedstawicieli. Prawdopodobny schyłek ugrupowania Szymona Hołowni nie jest jednak zjawiskiem wyjątkowym. W ostatnich kilkunastu latach polska scena polityczna wielokrotnie obserwowała podobne cykle: szybki wzrost poparcia, rozbudzone oczekiwania, a następnie gwałtowne wypalenie. I choć partie wywodziły się z różnych środowisk, łączy je zaskakująco wiele cech – również z dzisiejszą Polską 2050.
Polska 2050 znajduje się na poważnym zakręcie. Walki wewnątrzpartyjne oraz brak jasnego profilu ideologicznego partii powoduje odpływ elektoratu i zmniejsza szanse formacji na ponowne wejście do Sejmu w 2027 roku. Nie byłby to pierwszy taki przypadek. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaka była trajektoria nowych, małych partii politycznych w ostatnich dwóch dekadach,
- Jakie elementy wspólne łączą ugrupowania „jednego sezonu”,
- Co – zdaniem ekspertów – łączy Polskę 2050 z wcześniejszymi projektami i co mówi to o kondycji polskiej polityki.