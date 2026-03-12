Kategoria artykułu: Polityka
Setki milionów dla Pomorza w zawieszeniu. Ustawa metropolitalna się opóźnia
Samorządowcy z Pomorza od lat zabiegają o ustawę metropolitalną, która ma zapewnić regionowi dodatkowe setki milionów złotych na wspólne działania. Choć obecny rząd jest bardziej przychylny sprawie niż poprzedni, pojawiają się kolejne opóźnienia.
12.03.2026, 04:03
Pomorscy politycy samorządowcy liczą na przyjęcie ustawy metropolitalnej. Na zdjęciu m.in. posłanka Magdalena Kołodziejczak z KO (trzecia z lewej), prezes OMGGS Michał Glaser (drugi z lewej) oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański (siódmy od lewej). Fot. Pomorski Urząd Wojewódzki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego pomorskie gminy zabiegają o ustawę metropolitalną.
- Jak wyglądały dotychczasowe działania na rzecz powołania związku metropolitalnego na Pomorzu.
- Na jakim etapie są prace oraz z czego wynikają opóźnienia.