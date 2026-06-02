SHEIN Polska: Dolny Śląsk staje się dla nas logistycznym sercem Europy

Michał Kania był gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Niedawno minęła pierwsza rocznica uruchomienia platformy sprzedażowej Shein Marketplace w Polsce. Jak w SHEIN oceniacie te 12 miesięcy?

– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Już ponad 330 polskich firm się u nas zarejestrowało i sprzedaje swoje produkty. Mamy przykłady podmiotów, które dzięki temu zwiększają swoją sprzedaż na takich rynkach, jak Francja, Włochy czy Wielka Brytania – mówi Michał Kania.

W centrum dystrybucyjnym w okolicy Wrocławia SHEIN utworzył też 5 tys. miejsc pracy. Spółka wciąż rekrutuje, a także wzmacnia lokalne partnerstwa, współpracując z ponad 170 małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jak przekonuje Michał Kania, lokalizacja centrum nie jest przypadkowa.

– Polska jest unikatowa, bo łączy wiele szlaków handlowych z północy, południa, wschodu i zachodu. A Dolny Śląsk staje się dla nas logistycznym sercem Europy, ponieważ to właśnie w okolicy Wrocławia uruchomiliśmy logistyczny hub na cały kontynent. Rekrutujemy tam ekspertów od logistyki, którzy będą się zajmowali naszymi łańcuchami dostaw, ale też pracowników magazynowych. Już w tej chwili jesteśmy jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku – mówi Michał Kania.

Michała Kanię zapytaliśmy też, jak najnowsza technologia zmienia logistykę i handel.

– AI jest obecnie wykorzystywana we wszystkich procesach, a automatyzacja magazynowa staje się nowym standardem – przekonuje Kania.

Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym obecni są prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Artykuł powstał na zlecenie Pracodawców RP.