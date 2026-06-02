Pilne
Dzieje się!

Sprawdź najnowsze informacje

1 z 1

Polski Kongres Gospodarczy

Partner
Kategoria artykułu: Biznes
Współpraca z partnerem

SHEIN Polska: Dolny Śląsk staje się dla nas logistycznym sercem Europy

Polska jest unikatowa, bo łączy wiele szlaków handlowych z północy, południa, wschodu i zachodu. Nieprzypadkowo to właśnie w okolicy Wrocławia uruchomiliśmy logistyczny hub na cały kontynent – mówi Michał Kania, Director of Public Affairs w SHEIN Poland.

Marcin Dzierżanowski - autor artykułu - profil
02.06.2026, 03:29
Michał Kania, Director of Public Affairs w SHEIN Poland
Już ponad 330 polskich firm się u nas zarejestrowało i sprzedaje swoje produkty – mówi Michał Kania, Director of Public Affairs w SHEIN Poland. Fot. Jakub Kuźmiński, XYZ.

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jaki jest bilans roku działania marketplace’u SHEIN w Polsce
  2. Jak zmienia się znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej w strategii logistycznej globalnych platform e-commerce.
  3. Jakie technologie w największym stopniu zmienią w najbliższych latach logistykę i handel.
Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Michał Kania był gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Niedawno minęła pierwsza rocznica uruchomienia platformy sprzedażowej Shein Marketplace w Polsce. Jak w SHEIN oceniacie te 12 miesięcy?

– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Już ponad 330 polskich firm się u nas zarejestrowało i sprzedaje swoje produkty. Mamy przykłady podmiotów, które dzięki temu zwiększają swoją sprzedaż na takich rynkach, jak Francja, Włochy czy Wielka Brytania – mówi Michał Kania.   

W centrum dystrybucyjnym w okolicy Wrocławia SHEIN utworzył też 5 tys. miejsc pracy. Spółka wciąż rekrutuje, a także wzmacnia lokalne partnerstwa, współpracując z ponad 170 małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jak przekonuje Michał Kania, lokalizacja centrum nie jest przypadkowa.

– Polska jest unikatowa, bo łączy wiele szlaków handlowych z północy, południa, wschodu i zachodu. A Dolny Śląsk staje się dla nas logistycznym sercem Europy, ponieważ to właśnie w okolicy Wrocławia uruchomiliśmy logistyczny hub na cały kontynent. Rekrutujemy tam ekspertów od logistyki, którzy będą się zajmowali naszymi łańcuchami dostaw, ale też pracowników magazynowych. Już w tej chwili jesteśmy jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku – mówi Michał Kania.

Michała Kanię zapytaliśmy też, jak najnowsza technologia zmienia logistykę i handel.

– AI jest obecnie wykorzystywana we wszystkich procesach, a automatyzacja magazynowa staje się nowym standardem – przekonuje Kania.

Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce, na którym obecni są prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.

Główne wnioski

  1. Na platformie sprzedażowej SHEIN Marketplace działa już ponad 330 polskich sprzedawców.
  2. W centrum dystrybucyjnym w okolicy Wrocławia SHEIN utworzył też 5 tys. miejsc pracy.
  3. Spółka wciąż rekrutuje, a także wzmacnia lokalne partnerstwa, współpracując z ponad 170 małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Artykuł powstał na zlecenie Pracodawców RP.