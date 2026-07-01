Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja kontra Shein. Chiński gigant przejmuje marki i zmienia rynek mody
Francuscy politycy debatują nad kolejną ustawą wymierzoną w ultra fast fashion, regulatorzy nakładają wielomilionowe kary na chińskie platformy, a Bruksela wprowadza opłaty za przesyłki z Chin. Mimo to Shein właśnie robi rewolucję na rynku handlu detalicznego we Francji.
01.07.2026, 04:15
L Catterton, fundusz powiązany z imperium luksusowym LVMH, sprzedał amerykańską markę „odpowiedzialnej mody" Everlane chińskiemu gigantowi ultra fast fashion. Ten fakt wywołał niemałe zdziwienie w branży. Przez lata sektor luksusowy przedstawiał się jako przeciwwaga dla modelu reprezentowanego przez Shein. Fot. Anouchka/ Yann Vernerie/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak Shein zmienia francuski rynek modowy.
- Jakie kary francuscy regulatorzy nakładają na chińskiego giganta.
- Jak luksusowy koncern LVMH pośrednio wpuszcza lisa do kurnika.