Siedem wniosków dla polskich polityków po węgierskich wyborach
Wybory parlamentarne na Węgrzech budziły spore emocje wśród polskich polityków. Zarówno tych z koalicji rządzącej, jak i tych z prawicowej opozycji. Dla tych drugich przegrana Orbána może być bardziej kosztowna politycznie. Nie tylko przez nadchodzący koniec azylu politycznego Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.
13.04.2026, 17:20
Po szesnastu latach Węgrzy zdecydowali o zmianę władzy. Jakie płyną z tego wnioski dla świata polskiej polityki? Na zdjęciu Viktor Orbán, Péter Magyar, Karol Nawrocki i Donald Tusk. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak polscy politycy angażowali się we wspieranie głównych graczy w węgierskich wyborach.
- Co zmiana władzy na Węgrzech oznacza dla relacji z Polską.
- Jakie wnioski z przegranej Viktora Orbána płyną dla polskiej prawicy.