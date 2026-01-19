Kategorie artykułu: Polityka Świat
Sikorski w Delhi. Relacje z Indiami bliższe, ale brak zgody w sprawie Rosji
Polskę i Indie łączy demokracja, chęć podtrzymania globalnego ładu i wolnego handlu, ale dzieli stosunek do Rosji.
19.01.2026, 20:33
Szef MSZ Indii Subrahmanyam Jaishankar (drugi z lewej) w czasie spotkania z Radosławem Sikorskim i ministrami spraw zagranicznych Niemiec Johannem Wadephulem oraz Francji Jean-Noelem Barrotem. Paryż, 7 stycznia 2026 r. Indyjski dyplomata został zaproszony na spotkanie ministrów Trójkąta Weimarskiego. Fot. Yoan Valat / EP / PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie tematy poruszył minister Radosław Sikorski podczas wizyty w Delhi i dlaczego pojawiły się napięcia w rozmowach z jego indyjskim odpowiednikiem.
- Jak Polska stara się przekonać Indie do zmiany podejścia wobec Rosji i jakie nowe argumenty przedstawia krajom Globalnego Południa.
- Jakie znaczenie dla Polski ma planowana umowa o wolnym handlu między UE a Indiami i czym różni się od porozumienia z Mercosurem.