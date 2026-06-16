Kategoria artykułu: Biznes
Skarbówka zmienia taktykę. „Każdego dnia roboczego rozpoczynano 58 kontroli podatników” (RAPORT)
Fiskus nie działa już metodą „na chybił, trafił”, lecz wchodzi w erę stałego monitoringu podatkowego. Dzięki temu w ubiegłym roku wykrył 11 mld zł zaległych podatków. Raport ekspertów MDDP we współpracy z Konfederacją Lewiatan pokazuje, co budzi podejrzenia urzędników.
16.06.2026, 13:00
To nie liczba kontroli robi wrażenie, lecz czynności sprawdzające. W 2025 roku było ich 2,3 mln, dzięki czemu urzędnicy byli w stanie wykryć 11 mld zł zaległych podatków. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmienia się sposób działania administracji skarbowej wobec przedsiębiorców.
- Które obszary działalności firm są dziś najbardziej narażone na zainteresowanie fiskusa.
- Jak przedsiębiorcy oceniają relacje z administracją skarbową i czego od niej oczekują.