Škoda sprzedała w zeszłym roku ponad milion aut i wskoczyła na europejskie podium

Pandemia wpłynęła na całą branżę motoryzacyjną, w tym także na producenta z Mladej Boleslav. Później, gdy w 2022 r. Putin zaatakował Ukrainę, firma wycofała się z jednego z najważniejszych rynków, czyli z Rosji. W efekcie w 2022 r. sprzedaż Škody Auto wyniosła około 730 tys. aut, czyli o ponad 40 proc. mniej niż w ostatnim roku przed pandemią. Od trzech lat firma odrabia jednak te straty.

W zeszłym roku nabywców znalazło prawie 1,04 mln jej samochodów, czyli prawie tyle, ile 11 lat temu. To wzrost o niemal 12,7 proc. w stosunku do wyniku z 2024 r., gdy sprzedaż Škody Auto sięgnęła 926,6 tys. aut.

Coraz bliżej rekordu

Obecny poziom jest już tylko o niespełna 210 tys. mniejszy niż w rekordowym 2018 r. Sprzedaż firmy z Mladej Boleslav wyniosła wtedy blisko 1,254 mln aut.

„Dzięki temu, że w 2025 r. nasze dostawy przekroczyły granicę 1 mln samochodów, staliśmy się trzecią najlepiej sprzedającą się marką samochodową w Europie. A to nasz kluczowy rynek” – mówi cytowany w komunikacie Škody Auto jej prezes Klaus Zellmer.

Czeski producent nigdy wcześniej nie sprzedał na naszym kontynencie (bez Rosji) tylu aut, co w minionym roku. Było ich prawie 860 tys., czyli o 3,5 proc. więcej niż w najlepszym dotychczas 2017 r.

Niemcy, Czechy i Wielka Brytania

Najbardziej, bo o prawie 13 proc., zwiększyła się sprzedaż Škody na jej największym rynku, czyli w Niemczech. Ponad 211 tys. samochodów to nowy rekord wszech czasów. Rekordowa była również sprzedaż w całej Europie Zachodniej. Nabywców znalazło tam blisko 600 tys. czeskich aut. Oprócz naszych zachodnich sąsiadów najchętniej Škody kupowali tam Brytyjczycy (83,3 tys. sztuk) i Francuzi (50,8 tys.).

Do największych fanów Škody tradycyjnie należą sami Czesi. Na swoim rodzimym rynku, drugim co do wielkości, producent z Mladej Boleslav sprzedał tym razem prawie 92 tys. swoich aut.

– Miniony rok był silnym impulsem dla rozwoju naszej międzynarodowej strategii. Znacznie wzrosła sprzedaż na Bliskim Wschodzie, w krajach Azji Południowo-Wschodniej, a przede wszystkim w Indiach – mówi Klaus Zellmer.

Indie zamiast Rosji

To właśnie na tym ostatnim, stosunkowo nowym dla siebie rynku czeski producent odnotował największy skok. W 2025 r. sprzedaż Škody w Indiach niemal się podwoiła, osiągając 70,6 tys. sztuk. Rok wcześniej tamtejszy rynek był największym rozczarowaniem firmy z Mladej Boleslav – sprzedaż spadła o ponad jedną trzecią.

Mimo tych kłopotów menedżerowie czeskiego producenta wciąż wierzył w potencjał Indii. W 2025 r. spełniły się te nadzieje, a głównym motorem wzrostu był wprowadzony nowy model Kylaq. W efekcie Indie wyprzedziły Polskę i stały się czwartym co do wielkości rynkiem dla marki Škoda.

Indie stają się dla Škody Auto „nową Rosją”. Przed agresją na Ukrainę Rosjanie kupowali każdego roku ponad 90 tys. aut tej marki (więcej niż Czesi). Po niej eksport w tamtym kierunku niemal z dnia na dzień się „urwał”. Szefostwo czeskiej firmy szukało więc nowego rynku, który zastąpiłby rosyjski, i najwyraźniej Indie gładko weszły w tę rolę.

Octavia wciąż na czele

W 2025 r. wzrosła również popularność czeskich aut w Polsce. Ich sprzedaż sięgnęła 65,2 tys. sztuk, czyli zwiększyła się o ponad 6 proc. Dodajmy, że Škoda zajmuje u nas drugie miejsce wśród najchętniej kupowanych marek, zaraz po Toyocie.

– Liderem naszej oferty ponownie była Octavia. Dostarczyliśmy na rynek ponad 190 tys. tych samochodów – mówi Martin Jahn, członek zarządu ds. sprzedaży Škody Auto.

To model, który od lat jest najchętniej kupowanym samochodem Škody, choć jego sprzedaż systematycznie się kurczy – w zeszłym roku o 12 proc.

Elektryki motorem wzrostu

– W Europie sukces odnieśliśmy jednak przede wszystkim dzięki w pełni elektrycznym modelom Enyaq i Elroq. To właśnie ich sprzedaż, sięgająca niemal 175 tys. sztuk, pomogła nam awansować na czwarte miejsce wśród producentów samochodów elektrycznych – dodaje Martin Jahn.

Škoda Auto – zgodnie ze swoją strategią marketingową – oferuje szeroki wachlarz napędów: od tradycyjnych spalinowych, przez hybrydy mild i plug-in, aż po w pełni elektryczne. Te ostatnie odgrywają jednak coraz większą rolę.

– Rok 2026 będzie należał do nowych modeli Škody: miejskiego crossovera Epiq i siedmioosobowego rodzinnego SUV-a Peaq – zapowiada Klaus Zellmer.