Škoda sprzedała w zeszłym roku ponad milion aut i wskoczyła na europejskie podium
W jubileuszowym 130 roku swojej działalności czeski producent sprzedał ponad 1,04 mln samochodów, czyli o jedną ósmą więcej niż rok wcześniej. To najlepszy wynik od trzech lat. Do rekordu wszech czasów z 2018 r. brakuje już tylko niespełna 210 tys. sztuk. W minionym roku Škoda, która należy do niemieckiego Volkswagena, przeskoczyła BMW i stała się trzecią najchętniej kupowaną marką samochodową na naszym kontynencie.
Zaprezentowany we wrześniu 2025 r. podczas salonu samochodowego w Monachium model Škoda Epiq na być tegorocznym hitem czeskiego producenta. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg
Z tego artykułu dowiesz się…
- W których krajach wzrosła sprzedaż samochodów Škody w 2025 r.
- Dlaczego Polska, choć i u nas kupiono więcej tych czeskich samochodów niż rok wcześniej, spadła na piąte miejsce wśród najważniejszych rynków Škody Auto.
- Jakie nowości ma w tym roku zamiar wprowadzić na rynek producent z Mladej Boleslav.