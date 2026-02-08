Kategorie artykułu: Polityka Świat
Skrajna prawica kontra stara lewica. Spolaryzowana Portugalia wybiera dzisiaj prezydenta w pierwszej dogrywce od 40 lat
Portugalczycy wybierają dziś prezydenta w decydującej II turze wyborów. Stawką jest nie tylko scheda po ustępującym Marcelo Rebelo de Sousie, ale przede wszystkim sama filozofia urzędu: czy głowa państwa ma być stabilizującym arbitrem, czy politycznym bojownikiem?
08.02.2026, 07:45
Portugalia notuje świetne wyniki makroekonomiczne, jednak obywatele wciąż zmagają się z kryzysem mieszkaniowym i rosnącymi kosztami życia. To może mieć wpływ na wynik wyborów. Fot. Getty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego dzisiejsze głosowanie można nazwać najbardziej spolaryzowanymi wyborami prezydenckimi w Portugalii od czasu prodemokratycznej rewolucji goździków z 1974 roku?
- Czym różnią się wizje sprawowania najwyższego urzędu w państwie prezentowane przez kandydatów?
- W jaki sposób rozdźwięk między świetnymi wskaźnikami makroekonomicznymi a codzienną drożyzną i kryzysem mieszkaniowym napędza poparcie dla skrajnej prawicy?