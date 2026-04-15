Śląsk jak „pas rdzy” w USA. Supermiasto Katowice nie powstanie
– Śląsk się wyludnia. Zakłady likwidują się jeden po drugim. Staniemy się drugim Detroit. Nowa ustawa o metropolii trendu nie zmieni. Potrzebujemy jakiejś formy skonsolidowania gmin. My proponujemy utworzenie powiatu metropolitalnego – mówi Kazimierz Karolczak w pożegnalnym wywiadzie w roli przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
15.04.2026, 05:28
– Znowelizowana ustawa nie jest impulsem do przełomu dla Śląska. Brakuje w niej jednej najważniejszej modyfikacji – wspólnej podmiotowości dla śląskich miast i gmin – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, który złożył rezygnację 14 kwietnia br. Tego samego dnia został powołany do zarządu PZU, której prezesem został Bogdan Benczak. Fot. GZM
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Śląskowi grozi scenariusz podobny do Detroit – symbolu upadku przemysłowego.
- Jakie znaczenie ma nowelizacja ustawy metropolitalnej dla rozwoju regionu.
- Dlaczego zamiast jednego „supermiasta Katowice” pojawia się koncepcja powiatu metropolitalnego.