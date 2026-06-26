57 zgonów na SOR Szpitala Południowego. Czy to dużo? Co mówią dane (FACT-CHECKING)

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, stwierdził podczas wtorkowego wywiadu na Kanale Zero, że na SOR tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a błędy lekarskie prowadziły do powikłań, które w niektórych przypadkach mogły doprowadzić do śmierci pacjentów.

„Kategorycznie oświadczam: dr Emil Jędrzejewski bezpodstawnie łączy mnie ze zdarzeniami, z którymi nie miałem nic wspólnego” – napisał w oświadczeniu lekarz Dawid Kacprzyk, któremu Jędrzejewski postawił zarzuty.

W środę do sprawy odniósł się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Poinformował, że od 2023 r. do prokuratury wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym.

Ile osób zmarło na warszawskich oddziałach ratunkowych?

W całym 2025 r. w 34 szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie mazowieckim odnotowano 891 362 przyjęcia pacjentów i 2021 zgonów. To odpowiada 0,23 proc. liczby przyjęć. Należy pamiętać, że dane obejmują oddziały ratunkowe w szpitalu, m.in. SOR Szpitala Południowego, ale nie szpitalne izby przyjęć.

Według danych z „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego” odsetek zgonów w SOR Szpitala Południowego nie odbiega od wyników innych podobnych placówek w Warszawie. W 2025 r. na oddział ratunkowy Szpitala Południowego przyjęto 24 276 pacjentów, z których 57 zmarło. To 0,23 proc., czyli tyle samo co średnia dla województwa mazowieckiego.

Dla porównania, na SOR Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego przyjęto w tym okresie 29 780 osób. Odnotowano 101 zgonów, czyli 0,34 proc. liczby przyjęć. W Szpitalu Praskim przyjęto 30 123 pacjentów, z których 52 zmarło – było to 0,17 proc. W Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów przyjęto 46 592 pacjentów, a odnotowano 64 zgony, czyli 0,14 proc. Z kolei w Szpitalu Czerniakowskim przyjęto 26 001 pacjentów, a 76 z nich zmarło – stanowiło to 0,29 proc.

Należy pamiętać, że odsetek zgonów sam w sobie nie pozwala ocenić jakości leczenia ani zweryfikować zarzutów dotyczących konkretnych zdarzeń. Na wynik wpływają m.in. stan przyjmowanych pacjentów, profil placówki oraz liczba najcięższych przypadków.

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Ile świadczeń udziela się rocznie we wszystkich SOR i ilu pacjentów leczy się w szpitalach?

Według danych GUS w całej Polsce w 2025 r. w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć udzielono 4 873 907 świadczeń zdrowotnych, po których pacjenci zostali wypisani do domu. W tym samym okresie w SOR udzielono 1 739 081 świadczeń pacjentom, których następnie objęto leczeniem szpitalnym. Najświeższe dane GUS dotyczące liczby pacjentów leczonych w szpitalach pochodzą z 2024 r. W polskich szpitalach leczono wówczas 7 574 838 pacjentów.

Wydział prasowy GUS informuje, że urząd gromadzi jedynie ogólne informacje o miejscu zgonu (szpital, przychodnia, dom) . Dlatego nie dysponuje szczegółowymi danymi dotyczącymi liczby zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Według danych GUS co rok około połowy wszystkich zgonów w Polsce następuje w szpitalach. W 2024 r. odsetek ten przekroczył 52 proc.

Już po publikacji tego tekstu otrzymaliśmy od NFZ dane o liczbie hospitalizowanych pacjentów oraz zgonów w polskich szpitalach. W 2025 roku w Polsce hospitalizowano ponad 7,8 mln pacjentów, a hospitalizacja ponad 182 tys. z nich skończyła się ich zgonem.

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Odpowiedzialność zawodowa lekarzy

W środę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski poinformował, że trwają przygotowania do złożenia do NSA wniosku o zawieszenie Dawidowi Kacprzykowi prawa wykonywania zawodu.

Według najnowszych dostępnych danych w 2024 r. do okręgowych sądów lekarskich wpłynęło 1260 spraw dotyczących 608 lekarzy.

Sądy lekarskie umorzyły 79 postępowań i wydały 40 wyroków uniewinniających. Dane obejmują zarówno orzeczenia prawomocne, jak i nieprawomocne.

W 124 sprawach orzeczono upomnienie, czyli najłagodniejszą karę przewidzianą dla lekarza. Okręgowe sądy lekarskie wymierzały również najpoważniejsze sankcje. W 47 przypadkach zawieszono prawo wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat. W sześciu przypadkach pozbawiły lekarzy tego prawa.

W tym samym roku Naczelny Sąd Lekarski zawiesił prawo wykonywania zawodu ośmiu lekarzom, a jednego lekarza pozbawił tego prawa.