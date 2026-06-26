Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
57 zgonów na SOR Szpitala Południowego. Czy to dużo? Co mówią dane (FACT-CHECKING)
W 2025 r. w 34 szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie mazowieckim odnotowano 891 362 przyjęć pacjentów i 2021 zgonów, z czego 57 na SOR Szpitala Południowego. Sprawdzamy, czy wyniki placówki, o której w ostatnich dniach zrobiło się głośno, odbiegają od danych dotyczących innych warszawskich szpitali.
W 2025 r. na SOR Szpitala Południowego odnotowano zgony 57 pacjentów. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile zgonów pacjentów odnotowano na warszawskich szpitalnych oddziałach ratunkowych.
- Jak dane o przyjęciach pacjentów i zgonach na SOR Szpitala Południowego wyglądają na tle innych warszawskich placówek.
- Ilu lekarzy Naczelny Sąd Lekarski pozbawił prawa wykonywania zawodu.