Kategoria artykułu: Biznes
Sołowow ma plan na tańszą energię. „Polska jest w dramatycznej sytuacji, ale to… wielka szansa”
O tym, co zrobić, by energia i gaz dla firm przestały być w Polsce najdroższe na świecie, o atomie i SMR-ach w Polsce oraz Szwecji, a także o wnioskach z projektu realizowanego z Orlenem – mówi Michał Sołowow, który kontroluje m.in. Synthos.
23.06.2026, 22:45
Michał Sołowow, Synthos
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Michał Sołowow uważa, że wysokie ceny energii i gazu trwale osłabiają konkurencyjność polskiego przemysłu.
- Jaką rolę w transformacji energetycznej mogą odegrać małe reaktory modułowe (SMR)
- Co, zdaniem właściciela Synthosu, blokuje inwestycje energetyczne i współpracę biznesu z państwem.