Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Sondażowa kuchnia od środka. Jak interpretować obecne sondaże i czy mają one znaczenie?
Badania poparcia partii politycznych budzą wiele emocji, a ich rozbieżne niekiedy wyniki często wprowadzają dezorientację. Eksperci tłumaczą bezpośredni wpływ metodologii na końcowe wskazania i podpowiadają, jak odczytywać obecne pomiary. Oto przedkampanijny przewodnik po sondażach.
07.07.2026, 05:15
– Przede wszystkim musimy pamiętać o podstawowej zasadzie: jeden wynik to nie wynik, a pojedynczy sondaż nie obrazuje całej rzeczywistości – mówi dr hab. Michał Wenzel z SWPS zwracając uwagę na główny problem związany z interpretacją różnych sondaży. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są główne powody rozbieżności w wynikach badań opinii publicznej przeprowadzanych w tym samym czasie.
- Jak pracownie radzą sobie z ukrytymi wyborcami.
- Jaka jest rola sondaży w życiu politycznym Polski.