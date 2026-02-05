Kategorie artykułu: Sport Świat
Spalony Wengera. Czy futbol potrzebuje rewolucji, a może to fanaberia?
Arsène Wenger, słynny menedżer Arsenalu sprzed lat, a dziś dyrektor ds. globalnego rozwoju futbolu w FIFA, zaproponował radykalną zmianę przepisu o spalonym. Koncepcja ta miałaby premiować ofensywną grę. W przestrzeni publicznej pojawiły się jednak liczne zastrzeżenia wobec idei Francuza, co sprawia, że jej wdrożenie najprawdopodobniej zostanie odłożone w czasie.
Arsène Wenger na gali Laureus World Sports Awards w Galerii De Cristal, 22 kwietnia 2024 r. Dziś legendarny Francuz, pracujący dla FIFA, ma opinię futbolowego reformatora. Jego idee są jednak na ogół przyjmowane sceptycznie. Fot. Angel Martinez / Stringer/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega rewolucyjność pomysłu Arsène’a Wengera.
- Co musiałoby się stać, by ta idea weszła w życie.
- Jakie inne osobliwe pomysły na reformowanie piłki nożnej miał francuski szkoleniowiec.