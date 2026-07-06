Spółki odzieżowe napędzały wzrosty. Dzień na GPW 6 lipca 2026 r.

Optymizm inwestorów utrzymywał się mimo umiarkowanej skali wzrostów na zagranicznych giełdach. Uczestnicy rynku czekali również na powrót inwestorów z USA po długim weekendzie, licząc na sygnały, które mogły wyznaczyć kierunek notowań w drugiej części dnia.

Ostatecznie końcówka sesji przyniosła stabilizację notowań. Indeks WIG20 zamknął dzień na poziomie 3690,01 pkt, zyskując 0,42 proc. W trakcie dnia zmienność pozostawała niewielka, a główne indeksy poruszały się blisko poziomów z otwarcia.

Spółki odzieżowe napędzały wzrosty, Budimex i energetyka pod presją

Największym wygranym w gronie największych spółek było Modivo, którego akcje przez większą część dnia rosły o ponad 4 proc. Była to już czwarta z rzędu wzrostowa sesja producenta odzieży i obuwia, podobnie jak w przypadku LPP, którego walory zyskiwały ostatecznie prawie 2 proc.

Wśród najmocniejszych spółek z WIG20 znalazło się również PZU, którego akcje wzrosły również o około 2 proc. Inwestorzy wrócili także do zakupów akcji Pepco oraz Dino, którego kurs odreagowywał wcześniejsze silne spadki, sprowadzające notowania spółki do kilkuletnich minimów.

Po stronie spadków wyróżniał się Budimex, którego akcje straciły 2,11 proc. Pod presją pozostawały również spółki energetyczne. Kurs Tauronu spadł o 1,98 proc., PGE o 1,93 proc., a Grupy Kęty o 0,41 proc.

Słabiej zachowywał się także KGHM, którego akcje zniżkowały o 1,93 proc. W trakcie dnia prezes spółki poinformował, że w strategii 2055+ firma chce pozostać spółką dywidendową, a planowane nakłady inwestycyjne mogą wzrosnąć m.in. w związku z potencjalnymi przejęciami.

Na rynku średnich spółek najlepiej radził sobie Mirbud, którego akcje rosły o około 2,5 proc. Ponad 2,7 proc. zyskiwał Creotech, a około 1,1 proc. zwyżkowały notowania Asseco Poland.

Największym przegranym w indeksie mWIG40 był Cyfrowy Polsat, którego kurs spadał o około 2,6 proc. Około 2,8 proc. straciły akcje Polimeksu Mostostal, a 1,11 proc. Orange Polska.

W segmencie małych spółek uwagę inwestorów przyciągały Bumech, którego akcje urosły o 6,3 proc., oraz Digital Network, zyskujący około 4,8 proc. Wzrosty notowały także Answear i Asseco Business Solutions, a wcześniej w trakcie sesji akcje Digital Network oraz Makaronów Polskich ustanowiły nowe historyczne maksima.

Rynek czeka na decyzję RPP i sygnały z amerykańskiego Fed

W centrum zainteresowania inwestorów pozostają wydarzenia makroekonomiczne. Najważniejszym punktem tygodnia będzie środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje, że stopy procentowe pozostaną bez zmian, a stopa referencyjna NBP utrzyma się na poziomie 3,75 proc.

Inwestorzy będą także śledzić publikację protokołu z czerwcowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która może dostarczyć wskazówek dotyczących dalszej polityki pieniężnej w USA.