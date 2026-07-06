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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Spółki odzieżowe napędzały wzrosty. Dzień na GPW 6 lipca 2026 r.

Poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od wyraźnej przewagi kupujących. Już przed południem indeks WIG20 wzrósł o ponad 0,8 proc. i powrócił powyżej poziomu 3700 pkt, korzystając z dobrych nastrojów panujących na europejskich parkietach.

Newsroom XYZ - autor artykułu - profil
06.07.2026, 17:41
Wejście na GPW
Ostatecznie końcówka sesji na GPW przyniosła stabilizację notowań. Indeks WIG20 zamknął dzień na poziomie 3690,01 pkt, zyskując 0,42 proc. W trakcie dnia zmienność pozostawała niewielka, a główne indeksy poruszały się blisko poziomów z otwarcia. Fot. PAP/Albert Zawada

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Które spółki napędzały wzrosty na GPW.
  2. Jak zakończyła się poniedziałkowa sesja.
  3. Na jakie wydarzenia czekają inwestorzy.
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Optymizm inwestorów utrzymywał się mimo umiarkowanej skali wzrostów na zagranicznych giełdach. Uczestnicy rynku czekali również na powrót inwestorów z USA po długim weekendzie, licząc na sygnały, które mogły wyznaczyć kierunek notowań w drugiej części dnia.

Ostatecznie końcówka sesji przyniosła stabilizację notowań. Indeks WIG20 zamknął dzień na poziomie 3690,01 pkt, zyskując 0,42 proc. W trakcie dnia zmienność pozostawała niewielka, a główne indeksy poruszały się blisko poziomów z otwarcia.

Spółki odzieżowe napędzały wzrosty, Budimex i energetyka pod presją

Największym wygranym w gronie największych spółek było Modivo, którego akcje przez większą część dnia rosły o ponad 4 proc. Była to już czwarta z rzędu wzrostowa sesja producenta odzieży i obuwia, podobnie jak w przypadku LPP, którego walory zyskiwały ostatecznie prawie 2 proc.

Wśród najmocniejszych spółek z WIG20 znalazło się również PZU, którego akcje wzrosły również o około 2 proc. Inwestorzy wrócili także do zakupów akcji Pepco oraz Dino, którego kurs odreagowywał wcześniejsze silne spadki, sprowadzające notowania spółki do kilkuletnich minimów.

Po stronie spadków wyróżniał się Budimex, którego akcje straciły 2,11 proc. Pod presją pozostawały również spółki energetyczne. Kurs Tauronu spadł o 1,98 proc., PGE o 1,93 proc., a Grupy Kęty o 0,41 proc.

Słabiej zachowywał się także KGHM, którego akcje zniżkowały o 1,93 proc. W trakcie dnia prezes spółki poinformował, że w strategii 2055+ firma chce pozostać spółką dywidendową, a planowane nakłady inwestycyjne mogą wzrosnąć m.in. w związku z potencjalnymi przejęciami.

Na rynku średnich spółek najlepiej radził sobie Mirbud, którego akcje rosły o około 2,5 proc. Ponad 2,7 proc. zyskiwał Creotech, a około 1,1 proc. zwyżkowały notowania Asseco Poland.

Największym przegranym w indeksie mWIG40 był Cyfrowy Polsat, którego kurs spadał o około 2,6 proc. Około 2,8 proc. straciły akcje Polimeksu Mostostal, a 1,11 proc. Orange Polska.

W segmencie małych spółek uwagę inwestorów przyciągały Bumech, którego akcje urosły o 6,3 proc., oraz Digital Network, zyskujący około 4,8 proc. Wzrosty notowały także Answear i Asseco Business Solutions, a wcześniej w trakcie sesji akcje Digital Network oraz Makaronów Polskich ustanowiły nowe historyczne maksima.

Rynek czeka na decyzję RPP i sygnały z amerykańskiego Fed

W centrum zainteresowania inwestorów pozostają wydarzenia makroekonomiczne. Najważniejszym punktem tygodnia będzie środowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rynek oczekuje, że stopy procentowe pozostaną bez zmian, a stopa referencyjna NBP utrzyma się na poziomie 3,75 proc.

Inwestorzy będą także śledzić publikację protokołu z czerwcowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która może dostarczyć wskazówek dotyczących dalszej polityki pieniężnej w USA.

Główne wnioski

  1. GPW zakończyła poniedziałkową sesję na plusie, a indeks WIG20 wzrósł o 0,42 proc., utrzymując się w pobliżu poziomu 3700 pkt.
  2. Największym zainteresowaniem inwestorów na GPW cieszyły się spółki odzieżowe, z Modivo na czele, podczas gdy pod presją znalazły się Budimex oraz spółki energetyczne.
  3. Uwaga rynku koncentruje się na środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, od której inwestorzy oczekują utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.