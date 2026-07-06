Spółki odzieżowe napędzały wzrosty. Dzień na GPW 6 lipca 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW rozpoczęła się od wyraźnej przewagi kupujących. Już przed południem indeks WIG20 wzrósł o ponad 0,8 proc. i powrócił powyżej poziomu 3700 pkt, korzystając z dobrych nastrojów panujących na europejskich parkietach.
Ostatecznie końcówka sesji na GPW przyniosła stabilizację notowań. Indeks WIG20 zamknął dzień na poziomie 3690,01 pkt, zyskując 0,42 proc. W trakcie dnia zmienność pozostawała niewielka, a główne indeksy poruszały się blisko poziomów z otwarcia. Fot. PAP/Albert Zawada
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które spółki napędzały wzrosty na GPW.
- Jak zakończyła się poniedziałkowa sesja.
- Na jakie wydarzenia czekają inwestorzy.