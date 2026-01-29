Kategoria artykułu: Polityka
Sprzeczne sygnały Hołowni. Polska 2050 traci impet
Szymon Hołownia, zamiast tonować emocje przed drugą turą wewnętrznych wyborów w Polsce 2050, eskaluje napięcie, strasząc partię oraz kandydatki możliwością odejścia. Niezależnie od sobotniego rozstrzygnięcia, ugrupowanie poniosło już straty, które mogą okazać się trudne do odrobienia.
29.01.2026, 09:58
Szymon Hołownia swoim zachowaniem nie pomaga w uspokojeniu emocji wokół Polski 2050. Fot. PAP/Marcin Obara
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zachowania Szymona Hołowni wpływają na wizerunek Polski 2050.
- Z jakimi problemami zmagała się partia jeszcze przed wewnętrznymi wyborami.
- Jak może wyglądać przyszłość ugrupowania po zakończeniu głosowania i w perspektywie wyborów parlamentarnych.