Średniowiecze z żeńską końcówką. Czyli wystawa „Jam posełkini jego”
„Jam posełkini jego. Język i emocje polskiego średniowiecza” to wystawa, która w czasach gorącej debaty o feminatywach przywraca historyczną pamięć. Takie formy jak prorokini czy walecznica nie są współczesnym wynalazkiem, lecz naturalną pochodną tworzenia się i kształtowania języka polskiego od jego literackiego zarania. Bo język — jak życie — jest nieustanną przemianą, emocją, śladem tego, kim byliśmy i kim jesteśmy dziś.
„Jam posełkini jego. Język i emocje polskiego średniowiecza”, wystawa w Bibliotece Narodowej. Fot. Łukasz Gazur
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy słowa takie jak „walecznica” czy „prorokini” są współczesnym wynalazkiem.
- Jakie bezcenne rękopisy można zobaczyć w Pałacu Rzeczypospolitej.
- W jaki sposób średniowieczna polszczyzna odsłania świat emocji, duchowości i codzienności sprzed ośmiu stuleci.