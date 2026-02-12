Kategorie artykułu: Sport Świat
Stade Rennes i polski trop. Dlaczego francuski klub coraz mocniej kojarzy się z Polakami?
Dwóch reprezentantów Polski w kadrze, wspólna droga z ligi tureckiej do Ligue 1 i historia, która zatacza coraz szersze kręgi. Stade Rennes krok po kroku buduje wizerunek klubu, w którym Polacy nie są egzotycznym wyjątkiem, lecz elementem długofalowej strategii sportowej i transferowej.
12.02.2026, 04:00
Sebastian Szymański z Fenerbahçe reaguje po jednej z akcji podczas meczu grupy C Pucharu Turcji Ziraat pomiędzy Fenerbahçe a Beşiktaşem na stadionie Chobani w Stambule w Turcji. Fot. Arif Hudaverdi Yaman/ Anadolu/ ABACAPRESS.COM Dostawca: PAP/Abaca
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Stade Rennes zapracowało na opinię „polskiego klubu” we Francji?
- Który znany trener uchodził za zwolennika talentu Sebastiana Szymańskiego.
- Jakich rozpoznawalnych w Europie piłkarzy wypromowało Stade Rennes na przestrzeni lat?