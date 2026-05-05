Kategorie artykułu: Sport Świat
Stadiony walutą gospodarczą i polityczną. Na czym polega nietypowa chińska dyplomacja?
Co łączy stadiony narodowe w Mińsku i Kostaryce oraz największy obiekt piłkarski w Gabonie? Chiny. Chińczycy je zaprojektowali, sfinansowali i zbudowali. To ich autorski sposób na budowę wpływów politycznych i uzyskanie dostępu do potrzebnych surowców.
05.05.2026, 04:30
Stadion Narodowy w San Jose w Kostaryce. Powstały w 2011 roku obiekt został sfinansowany przez Chiny. Fot. Jamie McDonald - FIFA/FIFA via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest dyplomacja stadionowa i dlaczego Chiny z niej korzystają.
- W których państwach powstały finansowane przez Chiny stadiony.
- Jaką rolę w dyplomacji stadionowej odgrywa Tajwan.