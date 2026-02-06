Kategorie artykułu: Sport Świat
Starożytnym się udawało, dziś już nie wychodzi. Czy pokój olimpijski ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie?
Pokój olimpijski to jedna z piękniejszych idei związanych z igrzyskami. Problem w tym, że dziś funkcjonuje niemal wyłącznie w sferze deklaracji. O ile w starożytności wojujące strony rzeczywiście zawierały rozejm na czas igrzysk, we współczesnej historii częściej dochodziło do inicjowania konfliktów w okresie okołoolimpijskim niż do ich wstrzymywania. W dodatku jeden z najbardziej rozpoznawalnych członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mówi wprost, że jego zdaniem nakładanie na prowadzącą wojnę Rosję sportowych sankcji wywołuje jedynie niepotrzebną nienawiść.
„Gwałcić!, Zabijać!, Plądrować”" Plakat przygotowany przez jednego z uczestników protestu przeciwko udziałowi Rosji w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, nawiązujący do działań rosyjskiej armii w Ukrainie. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
