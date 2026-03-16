Rynek pracy pyta, co już potrafisz w praktyce, dlatego staże czy praktyki to świetny krok do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego i umiejętności, które zaprocentują w przyszłości. Od 16 marca do 19 kwietnia trwa rekrutacja do programu stażowego Kierunek Orlen oraz Programu Płatnych Praktyk.

Start, który coś znaczy – zacznij z nami! Rekrutacja do programów staży i praktyk w Orlenie

Pierwsze doświadczenia zawodowe coraz częściej decydują o tym, jak szybko po studiach odnaleźć się na rynku pracy. Dlaczego to ma znaczenie? Bo dyplom to standard, a realną przewagę daje praktyka. Firmy szukają ludzi, którzy potrafią działać w zespole, brać odpowiedzialność za zadania i zarządzać złożonymi projektami. Tego nie nauczysz się wyłącznie w teorii, więc już teraz warto zaplanować, w jaki sposób doświadczysz tego w praktyce!

Kierunek Orlen – sześć miesięcy, które zmieniają perspektywę

Program stażowy Kierunek Orlen to pół roku (lipiec-grudzień) płatnego stażu. W tym roku w Orlenie i spółkach Grupy czeka na kandydatów ponad 75 ofert w 35 obszarach.

Podczas stażu możesz liczyć na realny udział w projektach biznesowych, współpracę z ekspertami w swoich dziedzinach, a do tego pakiet szkoleń merytorycznych i umiejętności miękkich oraz wsparcie opiekuna, który wdroży cię w zadania i zadba o ciebie podczas stażu. Dodatkową korzyścią jest program ambasadorski dla stażystów, którego możesz być częścią, tworzyć świetną społeczność i brać udział w innych aktywnościach.

Wiele ścieżek, realne możliwości

Program obejmuje kilkadziesiąt obszarów – od energetyki, finansów i rachunkowości, przez IT, elektromobilność i marketing, po technologię czy zrównoważony rozwój. Możesz rozwijać się na wybranej ścieżce, w zależności od tego, gdzie widzisz swoją przyszłość. To przestrzeń do sprawdzenia się i świadomego wyboru dalszej drogi.

W stażach w ramach programu Kierunek Orlen uczestniczy w tym roku aż 16 spółek Grupy Orlen: Anwil, Enspirion, Orlen Aviation, Energa, Energa Wytwarzanie, Orlen Centrum Serwisowe, Orlen Kolej, Orlen Centrum Usług Korporacyjnych, Orlen Eko, Orlen Laboratorium, Orlen Neptun, Orlen Paliwa, Orlen Południe, Orlen Projekt, Orlen Serwis, Orlen Transport.

Miasta, w których można będzie odbyć staże to: Warszawa, Płock, Włocławek, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Jedlicze, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Rzeszów i Trzebinia.

Tak duża skala programu to przede wszystkim wiele możliwości rozwoju. Im więcej zespołów i obszarów biznesowych, tym większa szansa, że znajdziesz miejsce dopasowane do Twoich zainteresowań, niezależnie od tego, czy bliżej ci do analiz nowych technologii, procesów produkcyjnych czy komunikacji. Duży udział spółek oznacza z kolei możliwość sprawdzenia, jak w praktyce funkcjonuje taka grupa kapitałowa.

Płatne praktyki: wakacje, które pracują na przyszłość

Chcesz zdobywać doświadczenie w środowisku produkcyjnym i technologicznym? Program Płatnych Praktyk w Orlenie to trzymiesięczna opcja wakacyjna (lipiec-wrzesień) dla osób zainteresowanych obszarem produkcji lub badawczo-rozwojowym. Podczas płatnych praktyk możesz poznać od środka pracę zakładu produkcyjnego lub być częścią Centrum Badawczo Rozwojowego w Płocku.

Dla studentów kierunków technicznych i ścisłych to szansa nie tylko na zdobycie doświadczenia, ale też zderzenie teorii z praktyką i sprawdzenie, jak w rzeczywistości funkcjonują procesy produkcyjne i technologiczne.

Co zyskujesz naprawdę?

To nie tylko (bez)cenny wpis do CV. To przede wszystkim doświadczenie, które procentuje na rozmowach rekrutacyjnych, świadomość swoich mocnych stron, a co za tym idzie większa pewność siebie, bo już wiesz jak działać w prawdziwym środowisku biznesowym.

Staże i praktyki pomagają też lepiej zrozumieć preferencje – czy wolisz pracę projektową, operacyjną, analityczną, a może techniczną. Dzięki temu kolejne decyzje zawodowe są bardziej przemyślane, a twoja ścieżka rozwoju bardziej świadoma. Pamiętaj, że czasem jedna aplikacja może być początkiem historii dobrze zaplanowanej kariery.

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek Orlen i Programu Płatnych Praktyk trwa do 19 kwietnia 2026 r.