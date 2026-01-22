Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Startuje FORT Kraków. To napęd dla startupów w zbrojeniówce. „Rolę łącznika między potrzebami a technologiczną ofertą powinny przyjąć SSE” (WYWIAD)
Rozczarowanie polskim podejściem do innowacji towarzyszyło prezesowi Krakowskiego Parku Technologicznego przez całą rozmowę. Andrzej Kulig nie owija w bawełnę. Mówi o zmarnowanych szansach, złych decyzjach albo braku niezbędnych decyzji. Ale ma też pomysły, jak to zmienić. – Trzeba wesprzeć polskie firmy grantami od państwa na komercjalizowanie dobrze rokujących projektów z uczelni. A łączenie potrzeb starego biznesu z nowymi technologicznymi graczami powinno się stać nową rolą stref ekonomicznych – rekomenduje prezes KPT. Dzięki temu wynalazki z szaf naukowców trafiałyby wreszcie do testów w biznesie. Taki cel ma m.in. FORT Kraków, który dziś rusza w stolicy Małopolski.
22.01.2026, 06:00
– Chcemy zlikwidowania kryterium wobec inwestorów, które dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z obecnymi przepisami firma, która chce dostać zgodę i przywileje działania w strefie musi zadeklarować, ile nowych miejsc pracy utworzy. A ten wymóg coraz trudniej jest spełniać, bo firmy nie mają kogo zatrudniać – brakuje ludzi – mówi Andrzej Kulig, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Fot. KPT
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dzięki jakim zmianom w działaniu stref ekonomicznych w Polsce można ułatwić i przyspieszyć wdrażanie efektów badań naukowych i wynalazków ze startupów do dużych firm.
- O 100 problemach technologicznych w 12 znanych polskich firmach, do których rozwiązania zgłosiło się aż 260 startupów.
- Jak ma działać FORT Kraków – polski operator programu NATO dla startupów w sektorze zbrojeniowym i obronnym.