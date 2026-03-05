Kategoria artykułu: Finanse osobiste
Strategia zamiast przypadku. Jak inwestować, żeby nie obudzić się z krzykiem?
Inwestowanie to nie kwestia intuicji i spontanicznych decyzji, lecz raczej konsekwentne realizowanie planu. Od czego zacząć jego tworzenie i jak inwestować, by zwiększyć szanse na zyski - o tym mówią Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI oraz Maciej Byszkiewicz, menedżer w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, goście podcastu „W drodze po zyski”.
Od czego zacząć inwestowanie i jaką przyjąć strategię – o tym w naszym studiu opowiadali Maciej Byszkiewicz, menedżer w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI. Fot. J. Kuźmiński, XYZ.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego skuteczne inwestowanie zaczyna się od autorefleksji, a nie od analizy wykresów czy śledzenia trendów rynkowych.
- Jak zbudować strategię inwestycyjną w oparciu o trzy filary: profil inwestora, konstrukcję portfela i jasne zasady działania.
- Dlaczego brak dyscypliny i emocjonalne decyzje są częstą przyczyną strat.