Kategoria artykułu: Kampus XYZ
Student stosunków międzynarodowych w świecie technologii. „Sukces to tylko jeden celny strzał w morzu porażek” (WYWIAD)
W Kampusie XYZ rusza „Kod kariery”. Przybliżamy w nim sylwetki studentów, którzy szukają własnej drogi zawodowej. W pierwszym odcinku Kamil Jałowiec podpowiada, jak połączyć akademicką teorię z brutalną praktyką startupów i dlaczego czasem warto wybrać „studiowanie dla niepoznaki”, by zyskać czas na budowanie własnej wartości.
15.06.2026, 14:44
W pierwszym odcinku „Kodu kariery” Veronika Barankevych i Kamil Jałowiec rozmawiają o łączeniu świata startupowego i akademickiego. Fot. Archiwum prywatne / materiały własne XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego student stosunków międzynarodowych uważa studia humanistyczne za lepszą bazę dla inżyniera niż informatykę.
- Na czym polega fenomen programu WISE Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i jak mentoring pomaga „nauczyć się myśleć pozytywnie”.
- Jak zbudować odporność na porażki w świecie startupów.