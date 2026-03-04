Kategoria artykułu: Sport
23 mln zł długu i plan ratunkowy. Co dalej z polskim hokejem?
Podczas zimowych igrzysk olimpijskich na lodzie rywalizowali Niemcy, Czesi, Słowacy i Łotysze. Polski kibic mógł zapytać: gdzie jesteśmy my? Nowy prezes Krzysztof Woźniak próbuje odbudować zadłużoną federację, a w rozmowach z rządem i sponsorami wspiera go Mariusz Czerkawski. Sprawdzamy, czy polski hokej ma szansę wrócić do gry.
Krzysztof Woźniak (prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie; drugi od lewej) oraz Jakub Rutnicki (minister sportu i turystyki; drugi od prawej) w towarzystwie młodych hokeistów. Fot. Art Service/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak powstało wielomilionowe zadłużenie w Polskim Związku Hokeja na Lodzie.
- Jak dużą przewagę infrastrukturalną mają nad Polską Słowacja i Czechy.
- Ile pieniędzy przeznaczyło w ostatnich latach Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę lub modernizację lodowisk.