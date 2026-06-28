Kategoria artykułu: Kultura
SURVIVAL we Wrocławiu, czyli spróbujmy przetrwać dzięki sztuce
Wrocławski SURVIVAL od ponad dwóch dekad udowadnia, że najważniejszym dziełem sztuki bywa czasem... samo miejsce. Wrocławski przegląd nie tylko prezentuje współczesną sztukę, ale przede wszystkim co roku otwiera fragment miasta, który pozostawał poza codziennym doświadczeniem mieszkańców.
28.06.2026, 05:45
Festiwal Survival we Wrocławiu, budynek dawnej kliniki. fot. Tobiasz Papuczys
Z tego artykułu dowiesz się…
- czym jest artywizm
- - dlaczego SURVIVAL jest ważny dla turystów i mieszkańców Wrocławia
- - dlaczego dla tegorocznej edycji istotną postacią jest słynny Alois Alzheimer