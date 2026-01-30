Kategoria artykułu: Polityka
Sympatycy Rosji i sędzia związany z Ziobrą. Kto wystąpi na kongresie partii Grzegorza Brauna?
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Konfederacja Korony Polskiej mogłaby stać się czwartą siłą polityczną w Sejmie. Do wyborów pozostaje jednak ponad półtora roku. Mimo to Grzegorz Braun już teraz mobilizuje swoich zwolenników. W sobotę organizuje partyjny kongres, a wśród zaproszonych gości znalazły się osoby, których nazwiska – podobnie jak samego Brauna – budzą istotne kontrowersje.
30.01.2026, 13:52
Oprócz posłów partii Grzegorza Brauna (2L) Romana Fritza (1L) i Włodzimierza Skalika (2P) udział kongresie jego partii weźmie także Marek Woch (1P), były kandydat na prezydenta. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakiej sytuacji politycznej znajduje się Grzegorz Braun i jego ugrupowanie po wyborach prezydenckich.
- Jaki jest stosunek innych partii do Konfederacji Korony Polskiej.
- Czym jest inicjatywa KINGS i kogo Braun zaprosił na swoje wydarzenie.