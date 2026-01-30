Sympatycy Rosji i sędzia związany z Ziobrą. Kto wystąpi na kongresie partii Grzegorza Brauna?

Po wyborach prezydenckich, w których Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce, zdobywając ponad 1,2 mln głosów, jego ugrupowanie systematycznie umacnia swoją pozycję w sondażach. Konfederacja Korony Polskiej zaczęła zadomawiać się w przedziale dającym realną szansę na parlamentarną reprezentację.

W badaniu IBRiS dla Onetu sprzed tygodnia partia Brauna znalazła się na piątym miejscu z poparciem na poziomie 6,6 proc. Kilka dni wcześniej sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski dawał jej czwarte miejsce – 7,1 proc. poparcia. Jeszcze wyższy wynik przyniosło badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej z 21 stycznia. Tam Konfederacja Korony Polskiej osiągnęła 9,64 proc., również plasując się na czwartej pozycji.

Rosnące poparcie partii Brauna

Obecnie ruch Grzegorza Brauna reprezentuje w Sejmie trzech posłów: Roman Fritz, Włodzimierz Skalik oraz Sławomir Zawiślak, który do Konfederacji Korony Polskiej przeszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby jednak wybory odbyły się dziś, ugrupowanie Brauna miałoby realną szansę stać się czwartą siłą polityczną w parlamencie.

Dla pozostałych partii Konfederacja Korony Polskiej coraz częściej staje się punktem odniesienia. Dla Koalicji 15 Października jest przede wszystkim politycznym straszakiem. Zarówno premier Donald Tusk, jak i jego koalicjanci ostrzegają przed scenariuszem, w którym Grzegorz Braun współtworzyłby rząd. Wskazują na jego wypowiedzi, w których pojawiają się sympatie prorosyjskie oraz wrogość wobec Ukrainy i mniejszości religijnych. Ich zdaniem takie poglądy mogłyby zaszkodzić pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Krytycznie o Braunie wypowiada się również prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreśla, że jego styl polityczny pozostaje sprzeczny z normami cywilizacyjnymi i że ewentualny udział Brauna we władzy oznaczałby oddalanie Polski od Zachodu oraz od sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze niedawno część polityków PiS traktowała jednak Brauna jako potencjalnego koalicjanta. Z różnych badań opinii publicznej wynika bowiem, że bez jego elektoratu PiS oraz Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka nie miałyby większości w Senacie.

Od Brauna dystansują się także dawni sojusznicy, z którymi dwukrotnie wchodził do Sejmu. Mimo to Konfederacja Korony Polskiej w sondażach coraz bardziej zbliża się do większej Konfederacji.

Do wyborów parlamentarnych pozostaje niespełna dwa lata. W tym czasie kluczowe będzie utrzymanie aktywności i obecności w debacie publicznej, by nie wypaść z pola widzenia wyborców.

Kongres KINGS

Na sobotę 31 stycznia Konfederacja Korony Polskiej zaplanowała Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych – w skrócie KINGS. Partia Grzegorza Brauna przedstawia to wydarzenie jako swoje najważniejsze przedsięwzięcie programowe.

Przez kilka tygodni organizatorzy nie ujawniali miejsca kongresu, informując jedynie, że odbędzie się on około 70 km od Warszawy. Na kilka dni przed wydarzeniem potwierdzono, że będzie to Pałac w Łochowie, należący do sieci hotelowej Arche.

Udział w kongresie był płatny. Organizatorzy przewidzieli 745 miejsc, które wyprzedały się jeszcze przed wydarzeniem. Ceny wejściówek wahały się od 150 zł do 5 tys. zł.

W ramach KINGS zaplanowano 12 paneli tematycznych z udziałem kilkudziesięciu prelegentów. Na półtora roku przed rejestracją list wyborczych trudno przesądzać, kto z nich znajdzie się na listach Konfederacji Korony Polskiej. To jednak właśnie na tych środowiskach Braun może budować zaplecze programowe. Wśród zaproszonych są osoby rozpoznawalne, reprezentujące grupy społeczne istotne dla elektoratu ugrupowania.

Bohaterka kontrowersyjnego wywiadu

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk wśród prelegentów jest prof. Grażyna Cichosz. W październiku udzieliła ona głośnego wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, który w krótkim czasie przekroczył 2 mln wyświetleń. Twierdziła m.in., że soja i tłuszcze roślinne, w tym margaryna, są szkodliwe dla zdrowia, nie przedstawiając jednak jednoznacznych badań potwierdzających te tezy.

W tym samym wywiadzie mówiła również o rzekomych działaniach sanepidu wobec producenta mleka modyfikowanego dla dzieci. Jak się później okazało, chodziło o firmę, z którą była zawodowo związana. Prof. Cichosz jest współtwórczynią mleka modyfikowanego marki Smilk, które nie zostało prawidłowo zgłoszone do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i nie powinno znajdować się w sprzedaży. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura.

Podczas kongresu KINGS prof. Cichosz ma wziąć udział w panelu poświęconym rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu. W tej samej dyskusji wystąpi również Maciej Perzyna – weterynarz i myśliwy, znany z publikowania w mediach społecznościowych zdjęć zabitej zwierzyny, co wzbudza kontrowersje nawet w środowisku myśliwskim.

Byli liderzy skrajnej prawicy

Wśród prelegentów kongresu partii Grzegorza Brauna nie brakuje postaci dobrze rozpoznawalnych w krajowej polityce. Najbardziej znanym uczestnikiem wydarzenia jest Janusz Korwin-Mikke.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 r., w których nie uzyskał reelekcji, Korwin-Mikke wypadł z głównego nurtu polityki. Przegrał wówczas rywalizację z Kariną Bosak, żoną wicemarszałka Sejmu i lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Oboje startowali z tej samej listy i w tym samym okręgu, jednak to Bosak zdobyła większą liczbę głosów. Wkrótce później Korwin-Mikkego usunięto z Konfederacji, a kontrolę nad jej liberalno-gospodarczym skrzydłem przejął Sławomir Mentzen.

Były lider wielu ugrupowań prawicowych od lat budzi kontrowersje swoimi wypowiedziami. Jego pozytywne opinie na temat Rosji i Władimira Putina stały się z czasem coraz większym obciążeniem dla Konfederacji. Po rozstaniu z tym środowiskiem politycznym zbliżył się do Grzegorza Brauna.

Na kongresie wystąpi także Stanisław Michalkiewicz – współzałożyciel Unii Polityki Realnej, prawnik i publicysta, w latach 90. członek Trybunału Stanu. W ostatnich latach funkcjonuje głównie jako komentator polityczny, znany z głoszenia tez prorosyjskich, antyukraińskich i antysemickich.

Michalkiewicz weźmie udział w panelu poświęconym sądownictwu. Dyskusję poprowadzi Jacek Wilk – adwokat i były poseł najpierw Kukiz’15, a następnie Konfederacji. W czasie pandemii COVID-19 publikował książki podważające sens szczepień, a wcześniej wielokrotnie wypowiadał się przychylnie o normalizacji relacji z Rosją. W połowie 2025 r. dołączył do Konfederacji Korony Polskiej.

Sędzia bliski Ziobrze

W tym samym panelu wystąpi również sędzia Piotr Schab. Jego kariera przyspieszyła w okresie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Wówczas Schaba powołano na stanowisko głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz prezesa Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Po zmianie władzy został odwołany przez ministra Adama Bodnara. To właśnie jako prezes Sądu Okręgowego w Warszawie nie dopuszczał do orzekania sędziego Igora Tulei. Po 2023 r. wobec Schaba wszczęto postępowania dyscyplinarne oraz śledztwa dotyczące możliwych represji wobec innych sędziów.

Środowisko prawnicze na kongresie KINGS reprezentować mają także prawnicy związani z Instytutem Ordo Iuris, m.in. Rafał Dorosiński oraz Łukasz Bernaciński.

Kolejne kontrowersyjne postacie

Wśród panelistów znalazł się również Mariusz Dzierżawski – były wiceprezes Unii Polityki Realnej, a w ostatnich latach działacz znany głównie z aktywności antyaborcyjnej. Jego fundacja przez dwa lata prowadziła w Gdańsku akcję z użyciem furgonetki emitującej treści wymierzone w osoby LGBT. W 2024 r. Dzierżawski został za to prawomocnie skazany.

Na liście uczestników pojawia się także Jerzy Milewski – lekarz i były radny PiS w Gdańsku w latach 2014–2018. W czasie rządów PiS przez siedem lat pełnił funkcję doradcy zarządu PZU, z czego miał uzyskać łącznie około 5 mln zł wynagrodzenia. Był również doradcą prezydenta Andrzeja Dudy w Narodowej Radzie Rozwoju. Jeszcze jako radny został skazany na grzywnę za znieważenie i potrącenie policjanta podczas interwencji.

Były kandydat na prezydenta

W panelu poświęconym medycynie wystąpić ma Marek Woch – prawnik i były zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ubiegłorocznych wyborach prezydenckich startował jako kandydat ruchu Bezpartyjni i Samorządowcy. Uzyskał wówczas najsłabszy wynik spośród wszystkich kandydatów, zdobywając niewiele ponad 18 tys. głosów.

Przed drugą turą wyborów poparł Karola Nawrockiego, po czym zaczął regularnie pojawiać się w prawicowych mediach. W ostatnich miesiącach zbliżył się do środowiska Grzegorza Brauna. Towarzyszył mu m.in. podczas grudniowej rozprawy sądowej dotyczącej zgaszenia przez Brauna świec chanukowych w Sejmie oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

W panelu gospodarczym udział weźmie Adam Abramowicz – były Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw za rządów PiS, a wcześniej przełożony Marka Wocha. Wśród uczestników znajdą się także osoby rozpoznawalne w środowisku ekonomicznym, w tym były wiceminister finansów prof. Witold Modzelewski oraz prof. Robert Gwiazdowski. Ten ostatni publicznie dystansował się od ewentualnego startu z list partii Brauna. W 2019 r. próbował wejść do polityki, tworząc komitet wyborczy Polska Fair Play w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Publicyści sympatyzujący ze skrajną prawicą

Jednym z prowadzących panel o wolności słowa ma być Jan Pospieszalski. Były dziennikarz Telewizji Polskiej w ostatnich latach coraz wyraźniej prezentuje poglądy zbieżne z narracją Grzegorza Brauna, m.in. w kwestiach szczepień czy oceny polityki państwa wobec pandemii. Wśród panelistów KINGS znajdują się także goście jego internetowych programów. W tym wspomniana wcześniej prof. Grażyna Cichosz, która wystąpiła u niego krótko po głośnym wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego.

W panelu o wolności słowa udział weźmie również Marcin Rola, twórca internetowych kanałów znanych z promowania skrajnie prawicowych narracji. Obecny będzie także Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, którego publicystyka od lat wpisuje się w ideowy nurt bliski środowisku Brauna.

Wśród panelistów pojawi się również Monika Jaruzelska – radna Warszawy i autorka kanału na YouTube, na którym Grzegorz Braun wielokrotnie występował, prezentując swoje poglądy bez konfrontacyjnej polemiki.

W gronie uczestników znalazł się także Witold Gadowski – były dziennikarz śledczy TVP, obecnie związany z mediami prawicowymi. W ostatnich latach konsekwentnie publikuje treści o wyraźnie antyukraińskim i antyzachodnim charakterze.

Obecni będą również publicyści związani z tygodnikiem „Najwyższy Czas!”, pismem wywodzącym się ze środowiska Unii Polityki Realnej i kolejnych formacji tworzonych przez Janusza Korwin-Mikkego.

Prorosyjskie i antyszczepionkowe poglądy

Wśród prelegentów nie brakuje osób znanych z prorosyjskich wypowiedzi. Jednym z nich jest politolog prof. Adam Wielomski, który regularnie krytykuje polską politykę wobec Rosji oraz sprzeciwia się wspieraniu Ukrainy.

Podobne stanowisko prezentuje Leszek Sykulski – politolog i były urzędnik, pracujący niegdyś w Kancelarii Prezydenta RP. W 2023 r. założył Polski Ruch Antywojenny, postulujący ograniczenie wsparcia dla Ukrainy. W tym samym roku powołał także partię Bezpieczna Polska, której celem jest normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Jeszcze za rządów PiS jego aktywność była przez służby określana jako zbieżna z rosyjską narracją propagandową.

Do prorosyjskich sympatii przyznaje się również Sebastian Pitoń – góralski aktywista, znany z negowania pandemii COVID-19 i podważania skuteczności szczepień. Jego wypowiedzi były krytykowane nawet przez polityków Konfederacji Mentzena i Bosaka.

W panelu dotyczącym zdrowia udział weźmie także Justyna Socha – działaczka antyszczepionkowa. Podczas pandemii aktywnie zwalczała obostrzenia sanitarne. W 2025 r. została prawomocnie skazana za zniesławienie lekarzy. Wcześniej prokuratura prowadziła wobec niej postępowanie dotyczące podejrzenia przywłaszczenia środków pochodzących ze zbiórek publicznych na działalność antyszczepionkową.