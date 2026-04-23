System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026, 04:45
Kosztowny system elektroniczny SOK nie działa. A prokuratura umorzyła śledztwo. Na zdj. funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei na dworcu kolejowym w Rzeszowie (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie były losy systemu, mającego ułatwić służbę funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i co stało się ze śledztwem w jego sprawie.
- Jaką rolę odegrał w tej sprawie były Komendant Główny SOK.
- Ile kosztował system, który okazał się być bublem.