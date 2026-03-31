Szansa dla młodych naukowców. Trwa nabór do pierwszego programu stypendialnego Impact
Trzydziestu młodych naukowców otrzyma możliwość udziału w Impact’26 w Poznaniu. Organizatorzy po raz pierwszy uruchamiają program stypendialny dla studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały stopień doktora. Program ma stworzyć przestrzeń, gdzie młoda nauka spotka się ze środowiskiem liderów technologii, biznesu i życia publicznego.
– Chcemy zaprosić młodych naukowców do rozmowy o kierunkach rozwoju regionu
Europy Środkowo-Wschodniej i o tym, jak przekładać wyniki badań na realne innowacje.
Ich świeże spojrzenie może się stać impulsem do zmian – mówi Krystian Wolak,
pomysłodawca i twórca Impactu.
Uczestnicy programu zyskają możliwość udziału w debatach Impact’26, a także
nawiązania kontaktów z ekspertami i liderami świata nauki, technologii, biznesu i
administracji publicznej. Będzie to także okazja do poznania najważniejszych trendów
oraz dyskusji dotyczących wyzwań stojących dziś przed nauką, gospodarką i
społeczeństwem.
Jak aplikować?
Zgłoszenia do programu można przesyłać do 5 kwietnia 2026 r. Aplikować mogą osoby w
wieku od 18 do 35 lat, które są studentami I, II stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, doktorantami albo uzyskały stopień doktora w ostatnich pięciu latach.
Organizatorzy zapraszają młodych badaczy zainteresowanych rozwijaniem swoich
projektów zwłaszcza w kontekście wyzwań gospodarczych, technologicznych i
społecznych. Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie do 30 uczestników. O wyborze
zdecydują dorobek oraz dotychczasowa aktywność naukowa kandydatów. Informacja o
wynikach rekrutacji zostanie przekazana kandydatom do 5 maja.
Regulamin programu stypendialnego Impact dostępny jest tutaj.
Liderzy, dyskusje, idee
Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Łączy opiniotwórczych liderów biznesu, administracji publicznej,
świata nauki, technologii i kultury. Każdego roku gromadzi tysiące uczestników i stanowi
platformę międzynarodowej debaty o kluczowych trendach kształtujących przyszłość
gospodarki, społeczeństw i państw: od innowacji i finansów po transformację
technologiczną i wyzwania społeczne. Tegoroczna – jedenasta – edycja wydarzenia
odbędzie się 13-14 maja w Poznaniu. Jesienią (29-30 września) Impact po raz kolejny
zawita do Bukaresztu.
