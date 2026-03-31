Szansa dla młodych naukowców. Trwa nabór do pierwszego programu stypendialnego Impact

Trzydziestu młodych naukowców otrzyma możliwość udziału w Impact’26 w Poznaniu. Organizatorzy po raz pierwszy uruchamiają program stypendialny dla studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały stopień doktora. Program ma stworzyć przestrzeń, gdzie młoda nauka spotka się ze środowiskiem liderów technologii, biznesu i życia publicznego.

– Chcemy zaprosić młodych naukowców do rozmowy o kierunkach rozwoju regionu

Europy Środkowo-Wschodniej i o tym, jak przekładać wyniki badań na realne innowacje.

Ich świeże spojrzenie może się stać impulsem do zmian – mówi Krystian Wolak,

pomysłodawca i twórca Impactu.

Uczestnicy programu zyskają możliwość udziału w debatach Impact’26, a także

nawiązania kontaktów z ekspertami i liderami świata nauki, technologii, biznesu i

administracji publicznej. Będzie to także okazja do poznania najważniejszych trendów

oraz dyskusji dotyczących wyzwań stojących dziś przed nauką, gospodarką i

społeczeństwem.

Jak aplikować?

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 5 kwietnia 2026 r. Aplikować mogą osoby w

wieku od 18 do 35 lat, które są studentami I, II stopnia lub jednolitych studiów

magisterskich, doktorantami albo uzyskały stopień doktora w ostatnich pięciu latach.

Organizatorzy zapraszają młodych badaczy zainteresowanych rozwijaniem swoich

projektów zwłaszcza w kontekście wyzwań gospodarczych, technologicznych i

społecznych. Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz.

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie do 30 uczestników. O wyborze

zdecydują dorobek oraz dotychczasowa aktywność naukowa kandydatów. Informacja o

wynikach rekrutacji zostanie przekazana kandydatom do 5 maja.

Regulamin programu stypendialnego Impact dostępny jest tutaj.

Liderzy, dyskusje, idee

Impact to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie

Środkowo-Wschodniej. Łączy opiniotwórczych liderów biznesu, administracji publicznej,

świata nauki, technologii i kultury. Każdego roku gromadzi tysiące uczestników i stanowi

platformę międzynarodowej debaty o kluczowych trendach kształtujących przyszłość

gospodarki, społeczeństw i państw: od innowacji i finansów po transformację

technologiczną i wyzwania społeczne. Tegoroczna – jedenasta – edycja wydarzenia

odbędzie się 13-14 maja w Poznaniu. Jesienią (29-30 września) Impact po raz kolejny

zawita do Bukaresztu.

