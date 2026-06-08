Kategoria artykułu: Biznes
Skarbówka bierze się za handel w sieci. Sprzedawcy na Vinted i Facebooku dostają wezwania
Sprzedajesz na Vinted, a może prowadzisz butikowe transmisje na Facebooku? Fiskus już zapewne o tym wie. Za sprawą dyrektywy DAC7 platformy internetowe przekazują skarbówce dane o sprzedawcach, a pierwsze wezwania do wyjaśnień trafiły już do podatników.
08.06.2026, 05:40
Czy skarbówka może uznać wyprzedaż prywatnej szary za zorganizowany biznes? Fot. Alistair Berg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak działa dyrektywa DAC7 i jakie dane platformy internetowe przekazują fiskusowi.
- Kiedy sprzedaż na Vinted, OLX czy Facebooku może zostać uznana za działalność gospodarczą.
- Jakie konsekwencje podatkowe mogą grozić osobom zarabiającym na sprzedaży internetowej bez odpowiedniego rozliczenia.