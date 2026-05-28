Szefowa Pracodawców RP o deregulacji 2.0. „Mamy efekt Brzoski i Berka” (WIDEO)

Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP, była gościem studia XYZ podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego. Hasło tegorocznej edycji to „Czas Przewagi”.

Zdaniem Joanny Makowieckiej-Gatzy w dzisiejszych niestabilnych geopolitycznie czasach nie można mówić o oderwaniu polityki od biznesu. Tym bardziej że to politycy tworzą ramy dla gospodarki.

– W Polsce często brak wzajemnego zaufania między państwem a biznesem prywatnym, dlatego jest duża przestrzeń do budowania wzajemnego partnerstwa – ocenia prezes Pracodawców RP.

Jej zdaniem dobrą płaszczyzną do budowania partnerstwa jest local content, czyli promowana przez rząd idea polonizowania łańcuchów dostaw, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych przez spółki z udziałem skarbu państwa.

– Trzeba zadbać o to, by warunki przetargowe sprzyjały rozwojowi polskich firm, oczywiście, z poszanowaniem unijnych reguł – apeluje Makowiecka-Gatza.

Rozmówczyni pozytywnie ocenia też współpracę z rządem w dziedzinie deregulacji. Chodzi o rozpoczętą na początku ubiegłego roku pierwszą na tak dużą skalę współpracę przedsiębiorców z rządem nastawioną na szybkie wprowadzenie zmian w przepisach. Jedną z jej twarzy był przedsiębiorca Rafał Brzoska, przewodniczący Rady Pracodawców RP. Ze strony rządu działania koordynował Maciej Berek, minister do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu.

– Pierwsza faza deregulacji uruchomiła na tyle dużą zmianę, że niektórzy już mówią o „Efecie Brzoski i Berka”. To był przełom. Coś się zmieniło na poziomie urzędniczym i to jest wielki kapitał, którego nie można zaprzepaścić. Na tej bazie zgłaszamy kolejne postulaty w ramach Deregulacji 2.0. W zeszłym tygodniu zgłosiliśmy pakiet 70 inicjatyw deregulacyjnych i usprawniających prawo. Jeśli więc nawet w mediach jest o tym trochę ciszej, to prace trwają nadal – zapewnia prezes Pracodawców RP.

Polski Kongres Gospodarczy to jedno z kluczowych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Obecni są na nim prezesi największych firm, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę i bezpieczeństwo oraz liderzy rynku technologicznego i finansowego. Organizatorami są Pracodawcy RP oraz Fundacja Pozytywnych Idei.