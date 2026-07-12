Szkielet tyranozaura oraz 7 innych sposobów, jak zagospodarować 30 mln dolarów
Blisko 12–metrowy szkielet tyranozaura datowany na 67 milionów lat trafi we wtorek na aukcję. Niecodzienna sprawa? Dopiero co dom aukcyjny Pharrella Williamsa zakomunikował owocną sprzedaż czaszki triceratopsa, a na posadzce jednej z nowojorskich galerii zagościły aż trzy hadrozaury…
12.07.2026, 05:00
Jeden z najbardziej kompletnych szkieletów tyranozaura trafi pod młotek 14 lipca podczas nowojorskiej aukcji. Spodziewana cena okazu o imieniu Gus to 30 mln dolarów (114 mln zł). Fot. Matthew Sherman, Sotheby’s.
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