Sztuczna inteligencja ma romans z OZE
AI i centra danych stają się w Kanadzie konkurentem dla odbiorców indywidualnych oraz kopalni kryptowalut. Niektóre prowincje zamierzają odsiać niepoważne oferty, a na poważnych dużo zarobić. Mogą zarobić, bo mają prąd głównie z... OZE. Jednocześnie plany prowincji dla branży AI stają się wyznacznikiem politycznym, wskazującym kto jest swój, a kto obcy.
08.04.2026, 05:00
Dlaczego Kanadyjczycy boją się budowy centrów AI?
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co Kanadyjczycy myślą o budowie centrów danych AI i dlaczego uważają takie centra za zagrożenie.
- Jak kanadyjski regulator rynku prognozuje wzrost zużycia prądu przez centra danych i dlaczego na takich centrach najwięcej mogą zarobić te prowincje, które mają energię ze źródeł odnawialnych.
- Dlaczego centra danych wpisują się w Kanadzie w dyskusję o niechęci Kanadyjczyków do prywatyzacji usług takich jak służba zdrowia.